Здоровье 01 июля 2023, 17:24 Опасная и пугающая. Чем страшна сибирская язва и как ее лечить Вирусолог Альтштейн: сибирская язва не распространяется от человека к человеку Jan Kopřiva / Unsplash

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В конце июня в Туве зарегистрировали случай заражения сибирской язвой. В больницу доставили мужчину, который до этого занимался забоем лошади. В Барун-Хемчикском районе объявили карантин, а изъятое мясо отправили на экспертизу. Насколько сложившаяся ситуация опасна для жителей республики и других регионов, а также как сохранить здоровье — в материале «360».

В больницу после убоя

За помощью к медикам обратился житель села Бижиктиг-Хая. Мужчина рассказал, что еще 23 июня участвовал в забое лошади — это случилось на чабанской стоянке. Спустя несколько дней он почувствовал себя нехорошо, а 30-го числа его госпитализировали с предварительным диагнозом «сибирская язва». Его лечением занялись врачи из больницы Кызыла.

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Выяснилось, что житель города Ак-Довурака купил мясо убитого животного. Специалисты изъяли конину и отправили его на экспертизу. На территории муниципалитета объявили карантин. В республиканской прокуратуре сообщили, что в отношении остальных участников забоя провели лабораторные исследования.

Pixabay

Бабушка заболевшего рассказала, что сначала у молодого человека поднялась температура, потом ему стало трудно дышать.

«С 23 июня лежал дома, скорую вызывали, вчера тоже скорую помощь опять вызывали», — заявила она.

По ее словам, внук находится в тяжелом состоянии. Остальные члены семьи чувствуют себя хорошо.

Нарушили правила безопасности

В пресс-службе управления Россельхознадзора по Хакасии, Туве и Кемеровской области рассказали, что местные жители забили лошадь в ночь на 24 июня. По данным ведомства, пострадавший молодой человек находился у своего друга на чабанской стоянке, когда у животного начались судороги и проявилась отечность в паховой области и груди. Молодые люди решили забить лошадь, но не уведомили ветеринаров. Внутренние органы после этого сварили и съели.

На место выехали сотрудники ведомства. Они установили, что на стоянке проживают шесть человек, четверо из которых несовершеннолетние. Они держали хозяйство из 74 лошадей, 34 голов крупного рогатого скота, кошек и собак, животных при этом не вакцинировали. Мясо убитой 24-го числа лошади продали жителю Ак-Довурака. Он отдал конину на экспертизу.

Lucie Hošová / Unsplash

«Мясо, остатки шкуры, голова и внутренние органы уничтожены методом сжигания. Место проведения забоя и место, где хранилось мясосырье, подвергнуто дезинфекции», — добавили в управлении Россельхознадзора.

Жителей чабанской стоянки взяли под медицинское наблюдение. Им измеряют температуру тела, медики назначили им экстренную профилактику антибактериальными препаратами. Признаков сибирской язвы у животных в хозяйстве не выявили.

Позже в Сети стала появляться информация о том, что зараженное мясо якобы появилось в магазинах Ак-Довурака. Роспотребнадзор по Туве опроверг эти сообщения.

«Мясо лошади, при убое которой произошло заражение человека, в реализацию не поступало. Информация, распространяемая в соцсетях, не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что специалисты службы продолжают противоэпидемические мероприятия. Ученые работают на месте выявления сибирской язвы.

Нет поводов для беспокойства

Сибирская язва — серьезное заболевание, однако россиянам не стоит беспокоиться из-за выявления случая в Туве, рассказал «360» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Сибирская язва — очень страшная болезнь, но она страшна тому человеку, который ею заболел. Распространяться от человека к человеку она не может, поэтому россияне могут не беспокоиться по поводу этого случая», — отметил специалист.

По его словам, язву вызывает бактерия — сибиреязвенная бацилла. Он рассказал, что человек может заразиться от больного животного — например, при его вскрытии или контакте с тканями. Заболевание сибирской язвой — не совсем рядовая ситуация, потому что это не самая распространенная инфекция, добавил Альтштейн.

Симптомы и лечение сибирской язвы

В группе риска находятся люди, которые занимаются вскрытием животных, мясники и ветеринары. Последние знают, с чем имеют дело, поэтому предпринимают предохранительные меры, отметил вирусолог.

«[Симптомы] как у любого инфекционного заболевания — [повышенная] температура, на теле появляются язвенные изменения черного цвета — одно, два, три. Бактерии размножаются в районе этой язвы, могут легко прорваться дальше в организм и дать тяжелую смертельную инфекцию», — объяснил Анатолий Альтштейн.

CDC / Unsplash

По его словам, находящимся в зоне риска людям необходимо работать в специальной одежде и перчатках. Возбудитель сибирской язвы чувствителен к антибиотикам, поэтому с их помощью врачи и проводят лечение пациентов.

«Также надо иметь в виду, что это бактериальная инфекция, бактерии чувствительны к антибиотикам и нужно принимать антибиотики для лечения заразившегося человека. Это тоже позволит сохранить жизнь. Антибиотиками можно излечить — как любое другое инфекционное заболевание», — рассказал профессор.

В марте три случая заражения сибирской язвой выявили в Чувашии. Иммунолог Владимир Болибок предупреждал, что пациенты с язвенными пятнами на руках становятся опасными для окружающих.