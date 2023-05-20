Здоровье 20 мая 2023, 21:20 (обновлено: 20 мая 2023, 23:20) Обман имеет побочные эффекты. Сахарозаменители попали в немилость Диетолог Соломатина: сахарозаменители имеют побочный эффект и не помогают сбросить вес Shutterstock.com

Читать 360tv в

Искусственным подсластителям не удалось «обмануть» организм, регулярное употребление сахарозаменителей не помогает сбросить лишний вес в долгосрочной перспективе. К такому выводу пришли эксперты ВОЗ. «360» попытался выяснить, почему так хорошо рекламируемые раньше подсластители попали в немилость. Ситуацию прояснила врач диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Виноваты предки

Стремление к сладкому эволюционно досталось человеку от предков, которые пополняли им дефицит энергии.

Реклама

«Если вдруг кто-то из племени находил высокоэнергетический продукт — какой-то сладкий корешок, что-то сладкое — то это давало ему преимущество перед другими соплеменниками. Он мог какое-то время на этой энергии прожить: кого-то поймать или, наоборот, убежать от врага», — рассказала «360» Соломатина.

Употребление сладкого поощрялось выделением гормонов удовольствия эндорфинов, и этот механизм остался у человека до сегодняшнего времени.

Также важен инстинкт накопления энергии. При отсутствии холодильников и возможности делать запасы, организм вынужден был накапливать энергию «здесь и сейчас». Организм «запомнил», что должен отложить как можно больше жира, который потенциально превратится в энергию.

Попытки обмануть организм

Чтобы как-то минимизировать количество накапливаемого жира, человек нашел выход — заменить сахар менее калорийным продуктом, имеющим сладкий вкус.

«На них возлагались действительно очень большие надежды, но, как оказалось, любой обман нашего организма имеет свои побочные эффекты», — подчеркнула Соломатина.

Механизм насыщения прост: рецепторы передают в мозг ощущение сладости, и мозг закономерно ожидает поступления энергии. Энергия не поступает, тогда в качестве компенсации выделяются вещества, которые провоцируют человека съедать большее количество пищи. Таким образом организм компенсирует «обман» и получает энергию из другой еды. В итоге употребление сахарозаменителей приводит к перееданию.

Shutterstock.com / Shutterstock.com

Бактерии просят сладкого

Некоторые сахарозаменители меняют состав кишечного микробиома, рассказала врач. Поэтому часто сахара требуют определенные бактерии, которые в сладкой среде хорошо размножаются.

«Они посылают команду в мозг, чтобы мозг заставлял человека искать сладкое, не для человека, а для его бактерии», — пояснила диетолог.

Некоторые сахарозаменители меняют путь усвоения, организм не вырабатывает определенные гормоны, которые сообщают мозгу, что запасы уже пополнены.

Не срабатывает датчик, и мозг не слышит, что запас энергии уже пополнен, и он продолжает стимулировать организм поиски энергии. Елена Соломатина Врач-диетолог

Бактерии стремятся к размножению и изыскивают для этого разные способы, в отсутствии сахара они используют «альтернативные» источники энергии. Кроме того, разрастаясь, они в значительно большем объеме усваивают другие компоненты пищи.

«Бактерии из одной и той же еды умудряются добыть больше калорий для организма, и при равных условиях один человек из этой еды получит меньше калорий, а другой человек со сдвинутым микробиомом получит больше калорий», — сообщила диетолог.

Побочные эффекты

Современные исследования установили, что фруктоза может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера или других когнитивных нарушений. В этом случае человек перестает адекватно оценивать потребление сладкого.

Мозг будет требовать сладости, требовать глюкозы. Ему не дают — этот механизм обмана не может работать в долгую. Может быть временный эффект, но любое искажение системы потребует компенсации.

«Наш организм — это система, и всегда это закон перехода — если где-то что-то „недодали“, значит обязательно будет за это компенсация. Или наоборот, что-то в этой системе „передали“ — будет компенсация. Закон общающихся сосудов», — отметила собеседница издания.

Соломатина заключила, что при любом искажении потребления, поступления каких-то веществ, в конечном итоге человек получает «откат».

В небольшом количестве положительный результат возможен, признала врач. Но если заменять сахар в большом количестве и регулярно, будет побочный эффект — организм «как пружинка распрямится и скомпенсирует».