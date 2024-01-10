Здоровье 10 января 2024, 19:07 Токсична для печени и почек. О чем умолчали производители колы из Казахстана Врач Белоусова: в казахской коле содержатся токсичные для печени и почек добавки Freepik

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Опасную колу казахского производства обнаружили уже в нескольких регионах России. Очередную проверку не прошла партия, которую доставили в Ростовскую область. Чем опасна Coca-Cola из Казахстана, какие компоненты изготовитель не указал на этикетке и можно ли считать напиток подделкой, разбирался «360».

Кола из Казахстана: что содержится в лимонаде

Роспотребнадзор проверил напиток Coca-Cola Classic казахстанского производителя «Кока-Кола Алматы Боттлерс», который продается по всей России. Для тестов взяли образцы, доставленные в Ростовскую область.

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Эксперты выяснили, что состав напитка не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза о безопасности пищевой продукции, добавок и ароматизаторов, сообщило РИА «Новости».

Лабораторный анализ показал, что в казахскую колу добавили вещества, информации о которых нет на этикетке. Есть мнение, что некоторые из них провоцируют серьезные проблемы со здоровьем. В образах лимонада из Ростовской области обнаружили: аспартам; ацесульфам калия; сахари; цикламовую кислоту; цикламаты натрия и кальция; бензойную кислоту.

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Особое внимание Роспотребнадзор обратил на наличие аспартама — искусственного подсластителя E951 — в составе. По словам специалистов, из всего списка этот компонент наиболее опасен.

«Употребление пищевых продуктов, в том числе напитка безалкогольного газированного Coca-Cola Classic производства ТОО СП „Кока-Кола Алматы Боттлерс“ (г. Алматы, Республика Казахстан), содержащего в своем составе незаявленный подсластитель — аспартам, создает непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан», — заявили в Роспотребнадзоре.

Igor Golovniov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Первые предупреждения об опасности казахской колы

О том, что в Coca-Cola из Казахстана содержатся опасные вещества, сообщали еще перед Новым годом. Россиян призывали отказаться от покупки этого напитка, который массово продавали в крупных торговых сетях. Причина для тревоги была та же — аспартам и другие подсластители в составе, о которых ничего не сказано на этикетке.

Впервые нарушения выявили, когда проверяли партию напитка из Краснодара в начале декабря 2023 года. Власти региона распорядились экстренно изъять продукцию из торговых сетей.

Администрация Краснодарского края призвала не покупать и не продавать напиток. Людей попросили сообщать, если они увидят на прилавках колу от «Кока-Кола Алматы Боттлерс», отметил «Коммерсант».

Чем опасна казахская Coca-Cola: вредные вещества в составе

Бензойную кислоту, которую выявили в коле казахстанских производителей, часто добавляют в разные продукты. Например, ее используют в качестве консерванта в колбасе. Обычно компонент обозначают на этикетках как E210, он не запрещен, объяснила в разговоре с «360» врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

«Вещество считается безопасным, но бензоат натрия (натриевая соль бензойной кислоты — прим. ред.) может работать как канцероген, если у человека дисбактериоз. <…> Если нарушена микрофлора кишечника, это вещество может оказывать вредное воздействие», — рассказала врач.

Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Роспотребнадзор установил нормы содержания бензойной кислоты в продуктах: если их не превышать, она не опасна. Рассчитать «дозу» самому сложно, но когда человек, например, съедает целую палку колбасы и запивает ее большим количеством колы, это точно опасно, отметила специалист.

Цикламаты и аспартам, насколько я знаю, вещества незапрещенные и используются в качестве сахарозаменителей. <…> Но при употреблении в большом количестве и частом употреблении они оказывают токсичный эффект на печень и почки. Анна Белоусова врач-диетолог

Метаболизм у некоторых людей протекает с нарушениями: организм накапливает разные токсичные соединения. Это заболевание называют фенилкетонурией, и употреблять продукты с аспартамом при нем крайне опасно для здоровья, заявили в Роспотребнадзоре.

Белоусова подчеркнула, что многие компоненты, которые нашли в казахской коле, не запрещены и используются во многих продуктах. Но проблема в том, что производитель скрыл эти компоненты, и неясно, превышают ли они допустимую норму.

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Казахская кола: подделка или нет

Оригинальный рецепт Coca-Cola держат в секрете, но известно, что в него входят газированная вода, сахар, карамельный краситель, ортофосфорная кислота, натуральные ароматизаторы и кофеин. По данным издания Fb, американский производитель не раскрывает точный список ингредиентов даже партнерам и рассылает им концентрированный сироп. Заводы только разбавляют и разливают его по тарам.

На официальном сайте «Кока-Кола Алматы Боттлерс» указан бренд американской компании The Coca-Cola Company. Поэтому напитки, произведенные на местном заводе, не считаются подделкой.

Конечная рецептура у каждого производства своя, добавила врач-диетолог Анна Белоусова. В казахском напитке, как и в том, что раньше изготавливали в России, содержится еще одно очень вредное вещество.

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«Что касается колы, кто бы ее ни произвел, в рецептуре есть оксиметилфурфурол (ОМФ). Это то самое вещество, которого мы боимся, когда говорим, что мед нельзя класть в горячий чай. <…> Он выступает потенциальным канцерогеном. Если у человека нарушена собственная защита, это лишняя копеечка в сторону онкозаболеваний. Мед в горячи чай кладут не все, а колой упиться можно. Некоторые пьют ее каждый день и в больших количествах», — предупредила диетолог.

Почти во всех лимонадах присутствует ортофосфорная кислота, которая токсична для организма в больших количествах. Определить, что этого вещества слишком много в напитке, можно на вкус: после глотка оно «скрепит» на зубах, заключила Анна Белоусова.