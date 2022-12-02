Здоровье 02 декабря 2022, 23:43 Москвичей предупредили о барическом рекорде 4 и 5 декабря. Пожилым людям лучше остаться дома Терапевт Алексеева: высокое давление опасно для людей с хроническими заболеваниями Публичное достояние

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В Москве 4 и 5 декабря может установиться новый рекорд высокого атмосферного давления, написал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Он рассказал, что погодой управляет антициклон — это может сказаться на самочувствии горожан. «360» узнал, как жителям столицы пережить период аномально высокого давления.

Москвичи почувствуют атмосферное давление

По словам синоптика, 4 декабря атмосферное давление в Москве может достичь отметки 768 миллиметров ртутного столба. Как отметил Леус, если это случится, предыдущий рекорд 1954 года падет. Он добавил, что уже 5 декабря столбики барометров снизятся — до 767 миллиметров ртутного столба.

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«Атмосферное давление будет давить на москвичей, только начиная со среды столбики барометров поползут вниз. За оставшиеся до этого дни атмосферное давление в Москве будет колебаться в пределах 768–766 миллиметров ртутного столба», — пояснил метеоролог.

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Побочным эффектом высокого давления является не только плохое самочувствие горожан, но ухудшение качества воздуха. Из-за низких температур, отсутствия ветра, а также при наличии приземных инверсий и нисходящих воздушных потоков сформируются условия, препятствующие рассеиванию вредных выбросов. Воздух очистится только к середину следующей недели. Этому будет способствовать североатлантически циклон, подытожил Леус.

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Метеозависимых предупредили об опасности

Постепенное повышение атмосферного давления ощущается не так сильно, как резкий скачок. Гораздо опаснее, если, к примеру, вчера было 740 миллиметров ртутного столба, а сегодня — 766 миллиметров, пояснила «360» врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева.

«Как я всегда говорю, важна не сама цифра атмосферного давления, мы ее как бы не ощущаем, важен перепад. Конечно, 26 миллиметров — это очень много. Если бы вчера шел дождь, а сегодня был мороз, вот тогда — да, все бы свалились с головной болью, спазмами. А поскольку давление повышается постепенно, это не будет чем-то травмирующим. Хотя метеозависимые люди всю неделю чувствуют себя не очень хорошо. Разбитость, слабость, головная боль», — поделилась специалист.

Алексеева пожаловалась, что тоже почувствовала слабость из-за высокого давления. Она добавила, что в такие моменты ее клонит в сон, хотя она высыпается.

«Давление особенно действует на людей с хроническими заболеваниями сосудов, гипертоники. В такой период возможны спазмы сосудов», — добавила терапевт.

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При высоком атмосферном давлении поможет чай

Собеседница «360» порекомендовала москвичам пить имбирный чай, безалкогольный глинтвейн, иммуностимулирующие горячие напитки. Из-за аномально высокого давления не стоит волноваться, но нужно подготовиться к этому моменту.

«Пожилым людям лучше не выходить на улицу, а посидеть дома. Можно принимать рецептурные препараты, пить чай с ромашкой, зверобоем, пустырником, принимать витамины. Можно молоко горячее с медом, чтобы успокоить организм. В это время возникают не только головные боли, а боли в суставах. Некоторые реагируют на высокое давление — становятся раздражительными, нервозными, не совсем адекватными», — отметила Алексеева.

Тем, кто вынужденно находился на улице и вернулся домой, можно принять контрастный душ, подытожила терапевт.

Морозы в Москве и Подмосковье спадут во второй декаде декабря, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха придет в норму после установления западно-восточного переноса воздушных масс.