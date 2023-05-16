Здоровье 16 мая 2023, 23:18 Пациентам захотели выделять личную медсестру и гарантировать анонимность. Но есть нюанс Врач-терапевт Минина: навязывание лишних услуг — это бич нашего времени РИА «Новости»

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Россияне смогут лечиться анонимно и с личной медсестрой, но только за денежные средства, сообщила «Российская газета». Врачи будут предоставлять пациентам, попавшим в больницу, весь перечень платных и бесплатных услуг. Но не превратится ли все в выкачивание денег?

Что изменится?

Новые правила в медицинских организациях введут с 1 сентября этого года, отметили в газете со ссылкой на источник. Пациенты также смогут проходить лечение анонимно под личным контролем медсестры. Разумеется, за это придется доплатить. Минздрав заявил, что такие условия создадут больший комфорт.

«Новые правила предусматривают более четкое разграничение условий для предоставления платных медуслуг и бесплатной медицинской помощи, и тем самым предупреждают подмену бесплатной помощи, оказываемой в рамках программы госгарантий», — прокомментировали изданию в Минздраве.

Нововведения должны помочь провести различие между платной и бесплатной медициной. По данным газеты, теперь все будет зависеть от услуг, которые предоставляет сама клиника. Бесплатная людей тоже будут лечить - по программе государственных гарантий.

Врач-терапевт Ольга Минина заявила в беседе с «360», что такая инициатива от министерства очень здравая, так как на сегодняшний день существует очень большой разрыв в качестве обслуживания между государственными медицинскими работниками и частными.

РИА «Новости»

Министерство также отметило, что новые правила предусматривают более четкое разграничение условий для предоставления платных медуслуг и бесплатной медицинской помощи, и тем самым предупреждают подмену бесплатной помощи, оказываемой в рамках программы госгарантий.

Навязывание лишних услуг

По данным Минздрава, были случаи, когда частные клиники, входящие в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), навязывали пациентам платные медицинские услуги. В новых правилах документа прописали, что если услуга предусмотрена по полису, то можно отказаться от ее получения на платной основе.

В частных клиниках довольно часто применяется практика «либо хорошо, либо никак». Человек может отдать круглую сумму, но так и не получить желаемого лечения. Ольга Минина Врач-терапевт

В сравнении с этим, подчеркнула эксперт, в государственных учреждениях пациент может быть уверен, что врачи будут лечить его, как положено. По ее мнению, факт того, что какие-то услуги внезапно станут платными — маловероятен.

«Есть негласный реестр услуг, за которые врач не в праве требовать деньги с пациента» — заявила Минина в беседе с «360».

РИА «Новости»

Врач-терапевт подчеркнула важность решения проблемы с навязыванием лишних платных услуг во врачебной сфере. Например, человек лишний раз не хочет идти к условному стоматологу, потому что заранее догадывается, что ему насчитают еще три или четыре зуба, помимо больного, заявила Минина. С этим точно нужно что-то делать, чтобы не подрывать доверие пациентов.

Навязывание лишних услуг — это бич нашего времени. С этим точно нужно что-то делать, чтобы не подрывать доверие пациентов.

Анонимность и личный помощник

По словам эксперта, анонимность лечения сейчас гарантируется законом, и это никуда не исчезнет. Нарушение этого условия может грозить вплоть до уголовных сроков медицинским работникам. В этом плане точно ничего не изменится в худшую сторону, отметила врач-терапевт. Возможно, включив это правило в документ, Минздрав хочет только повысить процент секретности лечения пациентов.

РИА «Новости»

По словам Мининой, в государственных больницах обычно нет какого-то конкретного работника, который официально закреплен за определенным больным. Это скорее делается негласно. Но это очень полезная инициатива, которая может повысить качество лечения и степень ответственности, подытожила эксперт.