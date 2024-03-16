Здоровье 16 марта 2024, 16:32 Невидимые, голодные и заразные. Сезон клещей — 2024 начался в России Сотрудник биофака МГУ Марьинский: пик активности клещей начнется в апреле РИА «Новости»

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Из-за потепления в России проснулись клещи. Первые случаи укусов уже зарегистрировали в ряде регионов страны. Пик массовой активности заразных кровососов придется на середину апреля. Оголодавшие после зимней спячки, они в это время особенно агрессивны в поисках пищи. Поэтому любителям походов на природу необходимо принимать меры предосторожности, чтобы не заразиться опасными заболеваниями, которые приводят к инвалидности и смерти.

Первые укусы

Клещи проснулись в Тюменской области на этой неделе. Первой пострадавшей стала 71-летняя жительница Бердюжского района. Как сообщила пресс-служба регионального депздрава, опасное членистоногое пенсионерка обнаружила на шее после прогулки во дворе частного дома.

Прививку от энцефалита, который переносят клещи, женщина не делала, поэтому в рамках профилактики врачи ей назначили курс иммуноглобулина.

В Кировской области клещ укусил жительницу Слободского района. С наступлением тепла она приехала на дачу, где на нее напал кровосос. Пострадавшая незамедлительно обратилась к врачам для сдачи анализов.

Почувствовать укус клеща невозможно. В его слюне содержатся обезболивающие вещества, которые не дают крови свернуться, пока паразит полностью не насытится.

Кроме них, в выделяемой жидкости часто находятся возбудители опасных инфекций, которые могут оставить человека инвалидом.

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Когда начинается сезон клещей в России в 2024 году

Точной даты начала активности иксодовых клещей не существует. Все зависит от погодных условий, в которых они живут. Просыпаться членистоногие начинают после того, как почва подсохнет после схода снега. Об этом «360» рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский.

Он отметил, что чаще всего первые клещи появляются на открытых для солнца пространствах — лесных полянах и опушках, которые оттаивают первыми.

«Поэтому может быть так, что в лесу еще лежит снег, а на опушках уже начинают ползать иксодовые клещи и искать своих жертв», — рассказал эксперт.

Марьинский добавил, что в это время случаи укусов единичны. Пик активности клещей придется на вторую половину апреля — начало мая, когда земля окончательно прогреется, а среднесуточная температура окончательно закрепится на положительных отметках.

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Чем опасен укус клеща?

Иксодовые клещи заражают человека опасными заболеваниями. Прежде всего речь идет о боррелиозе или болезни Лайма, потому что переносящие ее членистоногие распространены по всей территории России, напомнил Марьинский.

При своевременной диагностике эта болезнь эффективно лечится курсом антибиотиков, поскольку это бактериальное заболевание. Главное помнить, что, если вас укусил клещ, важно сдать анализ. Вадим Марьинский ученый

Попадающие в организм в слюне клеща бактерии выделяют опасный токсин, который поражает сердце, печень и суставы. Но при раннем выявлении распространение возбудителя в организме можно предотвратить и купировать приемом антибиотиков.

Еще одним опасным заболеванием для человека является вирусный клещевой энцефалит. Но он распространен только в ряде регионов России.

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Роспотребнадзор ежегодно выпускает список эндемичных регионов, где обитают заразные клещи.

К примеру, безопасными являются республики Северного Кавказа, Калужская и Воронежская области. В Удмуртии, Кемеровской, Свердловской и Челябинской областях энцефалитный клещ распространен по всем территориям.

В Подмосковье опасными считаются Дмитровский и Талдомский городские округа.

Против вирусного клещевого энцефалита не существует никаких антибиотиков. Также это заболевание имеет большую вероятность летального исхода, если человека не лечить. Кроме того, пациент может остаться инвалидом. Вадим Марьинский

Возбудитель после проникновения в организм поражает нервную систему. Последствиями становятся утрата подвижности рук или ног, паралич полный или частичный, а также поражение головного мозга.

Собеседник «360» напомнил, что для защиты от клещевого энцефалита существуют вакцины, которые давно и хорошо отработаны. Но делать прививку необходимо жителям тех регионов, где распространен этот вид клещей.

Вакцинация состоит из двух этапов с разницей в срок от одного до трех месяцев. Выезжать на природу после курса уколов можно минимум через две недели.

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Как защититься от клещей?

Самый надежный способ не стать жертвой опасных кровососов — использовать репелленты для обработки одежды и обуви перед выездом на природу. Такой совет дал Вадим Марьинский. Также он добавил, что в ходе прогулки необходимо внимательно осматривать ноги и нижнюю часть тела для поиска клещей.

«Существует расхожий миф, что они пикируют с деревьев, но это совершенно не так. Они атакуют с почвы или поджидают жертв, сидя на травинке или ветке кустарника невысоко над землей. Чаще всего цепляются за ноги и забираются на нижнюю половину тела. Поэтому лучше сильнее всего обрабатывать репеллентами штаны и обувь», — пояснил эксперт.

Если все же клещ укусил, то лучше принести его в лабораторию живым для проверки на энцефалит и боррелиоз.

Если по какой-то причине доставить паразита не удалось, то анализы возьмут у пострадавшего.

Перед этим специалисты уточнят, когда пациенту необходимо прийти, потому что иммунная система должна отреагировать на попавший в организм возбудитель. Иначе исследование ничего не покажет.

РИА «Новости»

Как защитить животных от клещей?

Страдают от природных кровососов не только люди, но и животные. Особенно это касается собак, которых регулярно выводят на прогулки. О способах обезопасить домашних питомцев «360» рассказал президент Союза кинологических организаций России, ветеринарный доктор Владимир Уражевский.

Он подчеркнул, что собачники часто используют не один, а несколько методов защиты животных.

«Первый — это капли на холку. Обычно они работают около месяца, но нужно читать инструкцию. Второй — таблетка, которая спасает от внутренних и наружных паразитов. Также можно использовать ошейники, обработанные химическими препаратами или травами, если речь идет о щенках или беременных собаках», — перечислил эксперт.

Уражевский добавил, что с ошейниками нужно обращаться особенно аккуратно. Аксессуар лучше всего снимать с животного после возвращения с улицы, поскольку он издает сильный химический запах. Хранить ошейник нужно в закрытом пакете — так он прослужит дольше. Кроме того, существуют аэрозоли, которыми можно обрабатывать шерсть животного.

После возвращения с прогулки собаку необходимо тщательно осмотреть, уделив особое внимание лапам и нижней части шеи, куда часто присасываются клещи.

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Но есть большой риск, что насосавшийся крови паразит спрыгнет с животного, и владелец собаки может его не заметить. О том, что питомец заражен, можно понять по его поведению.

Если собака стала вялой, то необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару. Если потерять время, то у питомца поднимется температура, он начнет отказываться от еды и воды. Спасти животное уже не получится. Владимир Уражевский ветеринар

Он добавил, что сейчас собачники спорят об использовании таблеток против клещей для собак из-за побочных эффектов и влияния на печень и почки питомцев. Но каждый случай нужно изучать индивидуально.

Все зависит от породы и региона, где обитает собака. Если в области большое количество клещей, то лучше выбрать этот способ профилактики, подобрав его после консультации с ветеринаром.