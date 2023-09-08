08 сентября 2023, 18:20
«Нереализуемо». Эндокринолог развеял миф о новом препарате, способном заменить инсулин
Эндокринолог Потешкин: люди с диабетом первого типа не обойдутся без инсулина
В СМИ появилась информация о том, что новый препарат семаглутид, который успешно прошел медицинские испытания, способен уменьшить потребность пациентов с диабетом первого типа в инъекциях инсулина. На самом же деле людям с этим типом диабета без инсулина не обойтись, рассказал «360» эндокринолог, кандидат медицинских наук, медицинский директор сети клиник «Атлас» Юрий Потешкин.
«Идея о том, что можно совсем обойтись без инсулина, крайне привлекательна для многих людей с первым типом [диабета], но, к сожалению, нереализуема. <…> Инсулин — обязательно, а вот что [можно принимать] дополнительно — это вопрос дискуссионный», — подчеркнул он.
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Другие препараты в любом случае будут только вспомогательными средствами. При этом собеседник канала назвал проведение исследований и поиск таких лекарств позитивным трендом. Юрий Потешкин указал, что у многих пациентов наблюдаются хорошие результаты в лечении диабета первого типа при дополнительном приеме других сахаропонижающих лекарств, помимо инсулина.
«Сейчас этот тренд в исследованиях существует, и это хороший, на мой взгляд, тренд, потому что расширение возможностей для лечения всегда лучше, чем их сужение», — заключил врач.
Он признался, что ему интересно, «какие препараты как себя проявят».
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