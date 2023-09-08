Эксклюзив 08 сентября 2023, 18:28 🍽️ «Это залог здорового питания». Нутрициолог назвала необходимый компонент рациона ребенка Нутрициолог Белоусова: детей как можно дольше следует кормить кашами Freepik

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Российские гастроэнтерологи назвали манную кашу настоящим врагом для детского здоровья. По их словам, это блюдо состоит из быстрых углеводов, поэтому по вредности сравнима с сахаром или хлебом. Да и в целом в этой крупе нет ничего полезного, в отличие от остальных. Действительно ли манную крупу стоит убрать на дальнюю полку и чем тогда кормить ребенка, объяснила «360» член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Далее — прямая речь.

Вкусно, но вредно

На манке выросло не одно поколение. Но с ней действительно есть некоторые проблемы.

Манная каша — очень мелкая крупа, которая практически состоит из одних углеводов и сахаров. Более того, в ней намного меньше белка, чем в остальных крупах.

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Грешили на манку

В прошлом манка часто вызывала у детей аллергию. Правда, чуть позже люди стали понимать, что аллергическая реакция появлялась не из-за самой крупы.

Причина — молоко, на котором обычно кашу и готовили.

Груднички зачастую страдают лактозной недостаточностью. Молоко матери маленькие дети переносят без каких-либо проблем, но при переходе на общее питание коровье молоко становится причиной аллергии. Старшее поколение об этом знало, но не так широко, поэтому всегда грешили именно на манку.

Сейчас мы от манки отказываемся. Из детского питания ее исключили уже как лет 30 назад.

Если раньше манная каша была первым прикормом для маленького ребенка, то теперь вторым или даже третьим.

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Нет вреда без пользы

Однако иногда манка нас может действительно выручить. Например, при заболевании желудочно-кишечного тракта, когда следует потреблять полужидкую пищу.

Манная каша — самая нежная из всех остальных круп, поэтому она не вызывает дальнейшего раздражения. А на чем ее приготовить — на молоке или воде, — уже зависит от состояния человека.

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Лучший компонент детского рациона

В целом от любого вида каши ни в коем случае не стоит отказываться, ведь это залог здорового питания.

Родителям нужно как можно дольше сохранять в рационе ребенка разные крупы. Причем готовить их желательно именно на молоке.

Если человек переносит цельное молоко, то каши можно изначально варить на молоке либо добавлять небольшое его количество в конце. Помимо углеводов, во многих крупах, за исключением манки и риса, достаточно много белка, однако его состав неполноценный.

РИА «Новости»

Поскольку в крупах не хватает трех аминокислот, большое количество белка из крупы не усваивается. Но как только в каше появляется молоко, состав белка в крупах выравнивается, становясь полноценным.

Из чисто углеродистого продукта каша превращается в белково-углеводистый. Более высокая пищевая ценность для здорового питания всегда предпочтительна.

Если же ребенок не переносит цельное молоко, можно давать запивать еду кефиром или ряженкой. Либо вместе с крупой следует съедать небольшое количество творога либо сыра.

В желудке, как в химической лаборатории, получится выравнивание состава белка. Но крупы ни в коем случае нельзя исключать из детского рациона. Единственное исключение — поставить под вопрос манную кашу.