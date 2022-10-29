Боевые комары США: какие заболевания они распространяют | 360°

Здоровье 29 октября 2022, 16:51 Насекомых превратили в биооружие много лет назад. Урегулировать проблему не могут до сих пор Военный эксперт Никулин заявил об отсутствии регулирования биопрограмм США Викимедиа

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США разработали специальный дрон для перевозки и последующего распыления зараженных опасным вирусом комаров. С таким заявлением на заседании Совбеза ООН выступил постоянный представитель России Василий Небензя. Дипломат подчеркнул, что американская разработка нарушает конвенцию по запрещению биологического оружия. Программе по распространению насекомых, переносящих возбудителей опасных болезней, много лет. Разработки еще до начала Второй мировой войны вели военные Японии, которые потом передали идеи американцам.

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Боевые насекомые

В США существует программа, которая называется «Насекомые-союзники», куда перешли работать после окончания Второй мировой войны специалисты из японского отряда 731. В частности, эти специалисты занимались распространением энцефалитных клещей на территории Советского Союза. Об этом «360» рассказал военный эксперт и бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

Наработки японских военных специалистов, отметил он, настолько поразили американцев, что после Второй мировой войны они забрали их для участия в собственной программе, действующей до сих пор.

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«Эта программа имеет достаточно долгую историю. Еще в 1950-е американцы забрасывали в страны Варшавского договора с самолетов колорадского жука, некоторых других вредителей. Они активно разоряли Кубу при помощи различных насекомых», — пояснил Никулин.

По словам эксперта, одной из последних разработок стала помощь Бразилии в избавлении от комаров, переносящих вирус Зика, перед Олимпийскими играми в 2014 году.

«Они хотели сделать бесплодными комаров-самцов, чтобы сократить их популяцию. Но в итоге эксперимента количество насекомых только увеличилось в десятки раз. Также они смогли жить в условиях средней полосы. Переносчиков вируса Зика уже находят в США, Европе и даже в России», — подчеркнул Никулин.

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В разработке биологической программы на территории бывшего СССР большую роль играет бывший противочумной институт в поселке Алексеевка около Тбилиси. Теперь он называется Центральной референс-лабораторией имени Ричарда Лугары, добавил эксперт.

«По сведениям Игоря Константиновича Гиоргадзе (экс-министр Госбезопасности Грузии, генерал-лейтенант в отставке, почетный сотрудник КГБ СССР — прим. ред.), там находится целый завод по производству подобных насекомых», — отметил Никулин.

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С 2015 по 2017 год с территории соседней республики в Чечню и Краснодарский край неоднократно залетали дроны, которые распыляли какие-то вещества. После этого фиксировались случаи заражения вирусом Зика на Северном Кавказе, в Сочи и Крыму.

«Сами насекомые перелететь несколько десятков тысяч километров из Южной Америки не могли. Это все сделано искусственно. Их выращивают, а потом распыляют над территорией противника с помощью дронов», — добавил специалист.

Вычислить современные беспилотники сложно. Они работают на электрическом моторе и летают практически бесшумно.

Отсутствие контроля

По мнению Игоря Никулина, предотвратить вспышку опасных инфекций можно, если вернуть службы санитарно-эпидемиологического надзора в состояние, в котором они находились до оптимизации, убравшей запас прочности системы.

«Раньше у нас даже в пионерском лагере были противочумные халаты, дизентерийные горшки и прочие вещи. Сейчас этого нет даже в инфекционных больницах, число которых сильно сократили. У нас закрыли десятки институтов. В основном как раз вирусологической и направленности», — отметил специалист.

РИА "Новости"

Он добавил, что просто уничтожить опасных насекомых нельзя. В качестве примера Никулин привел энцефалитного клеща: за много лет вредитель распространился по всей России и уже перешел в Западную Европу.

«Это доказательство того, как опасны такие эксперименты. Люди, которые их проводили, уже давно на том свете, а мы до сих пор не можем решить эту проблему», — подчеркнул специалист.

По словам Никулина, вопрос с биологическим оружием невозможно решить и на международном уровне. Он напомнил, что в 90-е годы Россия, США и Великобритания выступили за создание конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия. Но в 2001 году, когда российская сторона приготовилась подписать протокол о мерах контроля, британцы и американцы отказались поддержать документ.

РИА "Новости"

«Должна была быть создана организация типа ОЗХО, только по запрещению биологического оружия. Но она так и не появилась. Более того, генеральный секретарь ООН Гутерриш заявляет что у него нет механизма, как контролировать американские биолаборатории по всему миру. Поэтому в этом вопросе полный правовой вакуум. Никто не будет соблюдать закон, если нет полицейского», — подытожил эксперт.

Способы спасения

Кровососущие насекомые переносят целый ряд инфекций, в том числе малярию, желтую лихорадку и другие геморрагические заболевания, рассказал врач-инфекционист Леонид Вознесенский.

Подобные болезни считаются эндемичными, то есть распространяются там, где обитают опасные насекомые. Он пояснил, что комару с тропической малярией нужны высокая температура и сильная влажность. В России, к примеру, эти насекомые не выживут.

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«Поэтому глобальное распространение такого заболевания маловероятно. Но если проводить какие-то исследования по изменению самих комаров, то исключить завоз подобных насекомых нельзя», — отметил инфекционист.

Вознесенский добавил, что сегодня есть способы лечения для заболевших после укуса опасных насекомых.

«Применительно и к тропической малярии у нас есть химиотерапия и лечение, а против желтой лихорадки и многих других геморрагических лихорадок — вакцины. Но все население не вакцинируется, а прививки ставят только людям, которые выезжают в эндемичные регионы», — пояснил врач.

РИА "Новости"

Желтая лихорадка предусматривает введение жесткого карантина на государственном уровне. Там действуют нормы намного жестче, чем были во время пандемии.

Саму ситуацию с возможным распространением опасных вирусов при помощи специально зараженных насекомых эксперт пока критической не считает. Но сбрасывать со счетов угрозы, о которых заявил представитель России в ООН, нельзя.