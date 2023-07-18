Здоровье 18 июля 2023, 23:54 👪Порочная практика поздних родов опасна для матери и ребенка. Министр Мурашко говорил о рисках Омбудсмен Волынец: министр Мурашко, говоря о поздних родах, дал рекомендацию врача РИА «Новости»

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на выступлении в Госдуме назвал порочной практику, когда женщина откладывает рождение ребенка ради карьеры, образования или построения материальной базы. Глава ведомства пытался донести мысль, что беременность после 30 лет сказывается как на здоровье матери, так и ребенка. Поэтому эту информацию необходимо доносить до девушек еще в школе, как и понимание того, что материнство — большая ответственность.

Необходимость просвещения

Пересмотреть подход к продвижению идей материнства предложил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В своем выступлении в Госдуме он подчеркнул, что до молодых девушек необходимо донести информацию: рождение ребенка должно происходить как можно раньше, но в пределах медицинских рекомендаций.

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«Возраст матери для рождения первого и второго ребенка имеет важное значение. Как для младенца, так и самой женщины. Это профилактика в том числе гинекологических заболеваний», — заявил глава Минздрава.

По его словам, сегодня в обществе сложилась ситуация, когда женщина ставит на первое место образование, карьеру и возможность заработка, откладывая рождение ребенка на потом. В результате возникают проблемы в виде бесплодия, невынашивания, постоянное наблюдение для выявления пороков развития плода и уходит время для рождения второго и последующих детей.

Мурашко подчеркнул, что есть масса успешных женщин, которые стали мамами, но при этом не забросили свою карьеру и достигли значительных успехов. Поэтому необходимо доносить эту важную информацию до всех россиян. В частности, он предложил сообщать об этом через портал госуслуг, заодно информируя о поддержке, положенной беременным.

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Законы природы

Мурашко в своих рассуждениях выступил как врач-гинеколог, которым и является, поэтому к его рекомендациям стоит прислушаться. Об этом «360» заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

Она пояснила, что в жизни современной женщины происходит столкновение социальной жизни — карьеры, образования и работы, — а также биологических часов, которые тикают очень быстро.

В качестве примера она привела статистику: средний возраст россиянок, которые рожают первенца, составляет 29,5 лет, второй ребенок появляется на свет у женщин старше 33 лет, а третий — после 35 лет.

Фертильность у женщины снижается после 27 лет на 50%, а после 35 лет остается только 5% вероятности забеременеть. Это если говорить о заявлении министра с точки зрения медицины. Ирина Волынец уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан

Чем позже наступает беременность, тем больше генетических и хромосомных аномалий находят у ребенка. Качество яйцеклеток у современных женщин снижается быстрее из-за плохой экологии, неправильного питания, вредных привычек.

«Поэтому проводят серьезное обследование женщин, которые беременеют после 35 лет. Это всегда повышенный риск. Тем более что в этом возрасте во время беременности обостряются хронические заболевания и могут возникнуть новые», — добавила Волынец.

Она заметила, что ожидала в адрес главы Минздрава войну хейта, но как врач он полностью прав и вовсе не имел в виду, что сначала надо рожать, а потом все остальное.

Эксперт подчеркнула, что никто не призывает женщин ставить на себе крест и заниматься только рождением детей. Из социальной жизни их не выключают и карьеру строить не запрещают.

«Я сама мама. У меня есть личный опыт, когда я работала и с разницей в полтора года родила четырех детей. Сейчас есть все возможности, чтобы совмещать деторождение, карьеру, учебу и даже бизнес», — заявила Волынец.

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Она напомнила о хороших льготах для студенток, которые рожают во время учебы. Им позволяют переходить с платного отделения на бюджет. Кроме того, сейчас готовят инициативу о ежемесячных выплатах беременным вне зависимости от уровня дохода и наличия работы.

Уполномоченный по правам ребенка добавила, что прекрасно понимает женщин, которые в силу разных обстоятельств не успели родить вовремя и сейчас обращаются к репродуктологам, пытаются попасть на процедуру экстракорпорального оплодотворения, которая не всегда заканчиваются успешно.

Поэтому слова министра — это не приказ немедленно начинать рожать, бросая все, а только рекомендация врача, к которой стоит прислушаться.

РИА «Новости»

Сила объяснения

Необходимость создания информационной программы о детородном возрасте назрела давно. Поэтому министр Мурашко в своем заявлении полностью прав, заявила «360» член совета при президенте России и председатель общественной организации «Наши дети» Ирина Боровова.

Она пояснила, что детородный возраст женщины остался без изменений — изменилась обстановка вокруг нее.

«Здоровые дети рождаются у молодой женщины, чьи яйцеклетки еще не подверглись негативным факторам в части курения, алкоголя и так далее», — заявила эксперт.

Боровова отметила, что видела прекрасный пример важности просвещения, когда перед студентами-волонтерами выступила академик советский и российский акушер-гинеколог Лейла Адамян. Ее речь вызвала живой интерес молодой аудитории.

«Девочки выходили и говорили, что нужно не только определиться со своей жизнью, но и задуматься о рождении ребенка, чтобы он появился на свет здоровым», — рассказала она.

По словам Борововой, информационные программы, которые расскажут молодым россиянкам о здоровье, станут гораздо эффективнее материальных выплат от государства. Практика показала, что особого бэби-бума в России не произошло.