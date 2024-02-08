Здоровье 08 февраля 2024, 15:23 Московская компания адаптировала интерактивное оборудование для людей с ОВЗ Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный разработчик BM GROUP «Фабрика инноваций» запустил производство специальной продукции для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Московское предприятие разрабатывает и изготавливает умные устройства для всех сфер жизни: мультимедийные доски, экраны, интерактивные табло и другие системы. Продукцию компании применяют в образовательных и социальных учреждениях, офисах, магазинах и других общественных местах.

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Столичные производители и разработчики электрооборудования ежегодно укрепляют позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынках, отметил Овчинский. По его словам, московские предприятия создают новую высокотехнологичную продукцию и модернизируют существующие решения.

«Так, в 2024-м компания расширила технические возможности мультимедийного оборудования собственного производства для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. В планах на год — выпустить более 20 тысяч устройств с поддержкой дополнительных возможностей», — рассказал министр правительства Москвы.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Все новые устройства будут поддерживать инверсию цветов и экранную лупу для людей с нарушениями зрения. Благодаря обновленной программной оболочке у приборов появится функция смещения экрана вниз для пользователей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.

В специальную серию интегрируют дополнительное оборудование, например, индукционную петлю, позволяющую транслировать звук напрямую в слуховой аппарат. Производственную линию предприятия уже адаптировали для установки спецсредств.

«Теперь все наши устройства адаптированы под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в этом году мы начали выпуск специальной линейки с дополнительным оборудованием: индукционными петлями, камерами для распознавания лица и жестов, кнопками вызова помощников», — отметил руководитель компании Владимир Буйвидис.

По его словам, производитель будет выпускать такие модели по запросу заказчиков. В список потенциальных покупателей входят больницы, реабилитационные центры, социально ответственный бизнес. В компании ожидают получить около 30% таких заказов от общего числа.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Эти компании выпускают разные товары, например, одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

Столица оказывает производителям всестороннюю поддержку. В городе создали комфортные условия для развития как крупного и среднего, так и малого бизнеса.

Размещая промплощадки в столице, инвесторы получают доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре и большому набору мер системной поддержки города. Сегодня предприятиям предлагают свыше 20 мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Также доступен ряд антикризисных инструментов.