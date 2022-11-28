Здоровье 28 ноября 2022, 21:41 Мороз - тихий убийца. Важно знать, что делать при обморожении Спасатель Гофштейн напомнил, что делать при обморожении РИА «Новости»

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В Восточной Сибири температура воздуха опустилась до отметки в минус 35 градусов. Спасатели и врачи уже получают многочисленные жалобы на обморожения. Россиянам напомнили, что в холода не стоит употреблять спиртное и слишком долго гулять. «360» узнал главные правила поведения на морозе, а также инструкцию по оказанию первой помощи при обморожении.

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Тихий убийца

В России участились случаи обморожения из-за установившихся морозов. В Восточной Сибири, где температура опускается до -35 градусов, мужчина отморозил себе руки и лишился кончика пальца, написал Telegram-канал «Бушующий мир».

По информации YK-news.ru, 27 ноября на трассе Омск — Майкапчагай из-за снегопада застряли десятки большегрузов. Прибывшие на место спасатели заметили у одного из дальнобойщиков обморожение рук. В Тюмени врачи с 20 ноября приняли как минимум пятерых пациентов с переохлаждением и обморожением.

Большая проблема, по словам заслуженного спасателя России, спасателя международного класса Александра Гофштейна, заключается в том, что обморожение можно легко не почувствовать.

При обморожении кожа сначала становится холодной, появляется ощущение покалывания, затем конечность или участок кожи начинает неметь, а кожные покровы приобретают красный, белый, серо-желтый, фиолетовый или коричневый оттенок в зависимости от степени обморожения. Также кожа становится жестче, на ощупь похожей на воск, а движения человека — скованными и неловкими.

Чаще всего люди отмораживают себе выступающие участки тела — нос, уши, подбородок, а также пальцы на руках и ногах, рассказал спасатель и инструктор-методист Максим Штыб.

Стоит беречь выступающие части тела — уши, нос, пальцы, так как они чаще всего отмерзают первыми Максим Штыб.

После того, как человек попадает в тепло, пораженные участки начинают болеть, а в тяжелых случаях на коже могут появляться волдыри как при ожогах.

«Ты не чувствуешь сначала, что стало холодно, а потом [в тепле] начинаются мучительные боли, хотя ноги еще не обморожены, а только переохлаждены. Чтобы кровообращение вернулось в обмороженные конечности, нужно перетерпеть достаточно неприятные минуты», — рассказал он.

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Чтобы избежать обморожения, достаточно придерживаться простых правил, уверены спасатели. Прежде всего, перед любым выходом на улицу стоит проверять температуру за окном, причем не только по термометру, если такая возможность есть.

«Перед выходом на улицу полезно посмотреть температуру, а также температуру по факту, потому что есть вещи, которые влияют на понижение температуры — ветер, влажность и тому подобное. Сейчас обычно пишут температуру по ощущениям, ориентироваться лучше на нее — и одеваться по сезону», — подчеркнул Максим Штыб.

Также, по словам Александра Гофштейна, на сильном морозе не стоит проводить много времени, лучше ограничиться коротким пребыванием. Также стоит пить горячий чай и следить за тем, чтобы кожа и конечности не белели и не теряли чувствительность. При первых же тревожных симптомах нужно срочно возвращаться в тепло.

Алкоголь на морозе — табу

В начале ноября Telegram-канал Shot сообщал о жителе Южноуральска, который после распития спиртного решил отвести четырехлетнего ребенка к маме, но забыл обуть его. Мальчик получил сильное обморожение ног.

Заслуженный спасатель РФ, спасатель международного класса Александр Гофштейн подчеркнул в беседе с «360», что алкоголь зимой представляет особенную опасность.

«Есть некий контингент, который плохо контролирует свои действия из-за склонности к употреблению горячительных напитков. Так называемые подснежники, то есть замерзшие люди — это привычная картина для северных городов: там народ пьет, падает и пропадает, потому что его заносит, он замерзает», — сказал Гофштейн.

Греться с помощью спиртного эксперты настоятельно не рекомендуют: алкоголь только притупляет органы чувств и дает иллюзию тепла, так что получить переохлаждение и обморожение в состоянии опьянения значительно легче.

РИА «Новости»

Александр Гофштейн также предупредил, что получить обморожение можно и при куда менее суровых температурах, чем в Сибири — для этого достаточно иметь плохую обувь и достаточно долго неподвижно или малоподвижно находиться на холоде.

В Ленобласти экстренные службы спасли заблудившегося в лесу мужчину. Из-за долгого пребывания на холоде он получил обморожение, сообщал портал «Мойка 78». При этом днем под Санкт-Петербургом температура была в районе 13 градусов мороза, а ночью опускалась и до -18.

«Дело в том, что переохлаждение для человека начинается с очень высоких температур. То есть даже летом при 20 градусах тепла спокойно можно получить переохлаждение и воспаление легких. Нормальная температура тела — 36,6, падение температуры даже до 32 градусов приводит к катастрофической потере тепла для организма», — подчеркнул он.

Дети на холоде

Особенное внимание, по словам эксперта, стоит уделять детям, так как они в меньшей степени могут здраво оценить ситуацию и могут быстрее и легче получить обморожение.

«Дети еще более подвержены обморожению, за ними надо более внимательно следить, потому что, если брать бытовое обморожение, это очень часто проблема недостатка внимания», — подчеркнул Штыб.

В Бурятии, например, в ночь на 22 ноября четырехлетняя девочка вышла из дома одна, заблудилась в темноте и замерзла насмерть. Об этом писали «Новые известия». По словам экспертов, зимой стоит особенно внимательно следить за детьми, а в сильные холода не пускать их на улицу одних, так как обморожение может не заметить даже взрослый человек, предупрежденный о симптомах.

«Когда мы выходим на мороз, у ребенка обычно щеки розовенькие — это значит, что организм успешно борется с холодом, а если щеки побелели, это повод срочно уходить в тепло», — подчеркнул Штыб.

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Что делать при обморожении

Правила первой помощи при обморожении довольно просты. По словам Александра Гофштейна, первым делом нужно завести человека в теплое помещение и постепенно отогревать обмороженные конечности.

Медленное отогревание, постепенное, без попыток его ускорить, потому что они могут только навредить Александр Гофштейн.

«Ни в коем случае человека с обмороженными конечностями или лицом нельзя совать в ванну с горячей водой. Вода должна быть комнатной температуры, то есть отогревание должно быть медленным и постепенным, чтобы ткани не пострадали», — объяснил он.

Спасатель подчеркнул, что растирать обмороженные участки снегом, варежками или чем-либо еще категорически запрещено.

«Это приводит к повреждениям кожи и дополнительным инфекциям через потерявшую упругость кожу, к тому же это утяжеляет последующую работу врачей», — добавил Гофштейн.

При изменениях цвета кожных покровов на белый, серый, фиолетовый или коричневый стоит обратиться ко врачам. До этого, по словам спасателя, можно воспользоваться противоожоговыми мазями или аэрозолями, например, с содержанием пантенола.