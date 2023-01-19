Здоровье 19 января 2023, 04:00 Мир призвали готовится к новым пандемиям. Ведь есть те, кому это выгодно Профессор Чумаков: компаниям по производству вакцин выгодно появление новых пандемий РИА «Новости»

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Мировое сообщество призвали не расслабляться и готовиться к возникновению новых пандемий. С таким заявлением выступили руководители вакцинного альянса Gavi и биотехнологической компании Moderna. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков в беседе с «360» отметил, что эти компании обогатились на пандемии, и им была бы выгодна еще одна подобная ситуация.

Новые пандемии

Главы Gavi и Moderna выступали на всемирном экономическом форуме в Давосе. В ходе своего выступления они призвали мир готовиться к возникновению новых пандемий.

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В мире снизился спрос на вакцины от коронавируса, указал генеральный директор Gavi, медицинский эпидемиолог из США Сет Франклин Беркли.

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По его словам, политики должны понять, что специалисты продолжают видеть новые варианты. Он добавил, что у нас нет тяжелого заболевания, против которого нет существующего иммунитета. Однако, как заметил Беркли, это не значит, что такого не может произойти.

Генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель согласился с его словами.

«Мы все знаем, что будут новые вспышки, будут новые пандемии, и мы должны быть к ним готовы», — заявил Бансель.

Никакой конкретики нет

Представители Gavi и Moderna не имели ввиду никакой конкретной пандемии, заявил в беседе с «360» эксперт медицинского сообщества Тимур Пестерев.

РИА «Новости»

«Имелось ввиду, что данная ситуация просто может повториться», — объяснил собеседник «360».

По его словам, готовы к следующим возможным вызовам должны быть не только медицинские, но и фармацевтические службы, которые занимаются разработкой вакцин. Пестерев заметил, что в заявлении представителей Gavi и Moderna не прозвучало никакой конкретики. Специалисты просто призвали людей быть бдительными.

Пестерев напомнил, как начиналась пандемия COVID-19, когда на заболевание «особо внимания не обращали, но потом получилось то, что получилось».

Выгодная пандемия

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков в разговоре с «360» отметил, что по поводу заявления специалистов из Gavi и Moderna может быть очень много соображений.

Во-первых, такое заявление могло быть сделано, чтобы поддержать интерес к организации и компании.

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«Все таки они очень хорошо расцвели на вот этих всех заработках, связанных с пандемией [коронавируса]», — отметил Чумаков.

Он заметил, что с этой позиции таким компаниям было бы выгодно возникновение еще одной пандемии.

«Если сделают еще один вирус патогенный, то будет нам пандемия, скажем так», — заключил собеседник «360».