Здоровье 11 июля 2023, 10:00 Минздрав России разрешил применять «Натрия йодид, 131 I» для лечения рака щитовидной железы у детей Aleksandarlittlewolf / Freepik

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Российский Минздрав одобрил использование радиофармпрепарата «Натрия йодид, 131 I» для лечения пациентов младше 18 лет. Изменения в инструкцию к лекарству внесли по инициативе дивизиона «Технологии здоровья» госкорпорации «Росатом» и ФГБУ «НМИЦ радиологии» Министерства здравоохранения РФ.

Теперь раствор для приема внутрь «Натрия йодид, 131 I» можно применять для лечения дифференцированного рака щитовидной железы, в том числе метастатического, у детей и подростков. Составители справочника «Злокачественные новообразования в России» указали, что в России каждый год выявляют до 300 случаев рака щитовидной железы у несовершеннолетних. До 80% таких пациентов нуждаются в радиойодтерапии.

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«Натрия йодид, 131 I» успешно используют при лечении рака щитовидной железы у детей во всем мире с 1940-х годов, сообщил заведующий отделением радиохирургического лечения открытыми радионуклидами МРНЦ им. А. Ф. Цыба — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, доктор медицинских наук Валерий Крылов. По его словам, такая терапия показывает уникальные результаты.

«Полного ответа на терапию удается добиться у 70% пациентов детского и подросткового возраста, имеющих отдаленные метастазы (чаще всего в легкие), и до 98% при раке щитовидной железы без отдаленных метастазов», — отметил Крылов.

Радиойодтерапия намного эффективнее для лечения детей, чем взрослых, добавил доктор медицинских наук. Он сообщил, что течение болезни напрямую зависит от скорости метаболизма, которая выше в детском возрасте.

Скорость опухолевой прогрессии у таких пациентов тоже больше, чем у взрослых, обратил внимание заведующий отделением радиохирургического лечения. Чем интенсивнее метаболизм, тем выше эффективность воздействия радиоактивного йода на опухолевую ткань, пояснил Крылов.

«Изменения в инструкцию к препарату, внесенные по инициативе Росатома при поддержке Минздрава России, позволят ежегодно сохранять жизнь и здоровье сотням детей в нашей стране», — подчеркнул доктор медицинских наук.

Заместитель гендиректора по развитию фармацевтического бизнеса АО «РХК» Диана Кобесова заверила, что производственные мощности госкорпорации «Росатом» готовы на 100% удовлетворить потребности отечественной системы здравоохранения в препарате «Натрия йодид, 131 I». Очень важно, чтобы юные пациенты по всей России, от Калининграда до Владивостока, получали эффективное лечение, сохраняли и укрепляли здоровье, в том числе за счет радиофармпрепаратов, отметила Кобесова.

«Со своей стороны, мы готовы увеличить объем поставок „Натрия йодид, 131 I“ в медицинские учреждения России», — подытожила заместитель генерального директора АО «РХК».