Здоровье 06 декабря 2023, 16:59 Микоплазменная инфекция уже в России. Как ее лечить и стоит ли бояться? Профессор Чумаков: в России не будет эпидемии микоплазменной пневмонии Коллаж: телеканал «360» / Freepik

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Многие страны на протяжении месяца сообщали о росте числа пациентов с «загадочным» заболеванием. Болеют в основном дети, а родители обеспокоены их состоянием. Что такое микоплазменная пневмония и почему она не сможет спровоцировать эпидемию, а тем более пандемию, разбирался «360».

Вспышка «таинственной» инфекции в Китае

В середине ноября появилась информация, что в Китае разгулялась «бессимптомная пневмония», вызванная неизвестным патогеном. Тогда госпитализировали примерно по семь тысяч человек в день, по большей части детей. Пациентов было настолько много, что палат не хватало: подростки лежали на койках в коридорах, а малыши — на руках у родителей.

«Многие, очень многие госпитализированы. Они не кашляют, и у них нет никаких симптомов. Просто высокая температура, озноб, у многих развиваются узелки в легких», — заявил новостному каналу Formosa Television житель Пекина.

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На вспышку респираторной инфекции незамедлительно отреагировала Всемирная организация здравоохранения, запросив у Китая дополнительные данные о заболеваемости. В обращении указали, что хотят получить информацию о тенденциях в распространении гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и микоплазменной пневмонии.

Вскоре выяснилось: причина эпидемии в северных провинциях — последнее заболевание из списка, вызванное бактерией Mycoplasma pneumoniae.

Mycoplasma pneumoniae обычно поражает детей младшего возраста, симптомы включают кашель и боль в горле. Заболевание чаще всего протекает в легкой форме, поэтому врачи иногда называют его «ходячей пневмонией».

Представитель Национальной комиссии здравоохранения Ми Фенг уточнил, что всплеск острых респираторных инфекций по всей стране вызывает сочетание уже известных патогенов. Он назвал еще две причины роста заболеваемости — грипп и отмена антиковидных ограничений.

Global Look Press

Распространение инфекции в других странах

Европа и США

После Китая рост заболеваемости микоплазменной пневмонией у детей стали регистрировать и в других странах. О случаях заражения сообщили в Дании, Нидерландах, Германии, Италии и Франции. К ним подключились США, но инфекцию выявили только в одном штате — Огайо.

Американский сенатор Марко Рубио оперативно призвал президента Джо Байдена закрыть авиасообщение с КНР из-за разрастающейся эпидемии, боясь наступления новой пандемии и локдаунов.

В Китае появляется новое загадочное респираторное заболевание, и ошибки COVID-19 не могут повториться. Отправил письмо президенту Байдену вместе с коллегами-республиканцами, призывая его ввести запрет на поездки в Китай, пока мы не получим дополнительные сведения об этом вирусе. Марко Рубио сенатор США

Тем не менее по прошествии почти недели в СМИ не появилось информации о том, что авиасообщение с Китаем все-таки закрыли. Пока все работает в штатном режиме.

Самолет китайской авиакомпании Air China заходит на посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Фото: Leonid Faerberg / Global Look Press

Случаи «ходячей пневмонии» в Азии

Индонезия 6 декабря тоже сообщила о распространении инфекции. По данным Asia News Network, агентство здравоохранения Джакарты заявило о «неустановленном количестве случаев» подозрения на микоплазменную пневмонию среди детей.

Министерство здравоохранения, по данным СМИ, отказалось подтвердить информацию, однако призвало к «спокойствию и бдительности». По этой же причине инфекцию уже назвали «загадочной» в США и европейских странах.

Помимо этого, случаи микоплазменной инфекции есть в Южной Корее и Вьетнаме.

Для иллюстрации: люди в зале ожидания педиатрической больницы в Джакарте, 2021 год. Фото: Risa Krisadhi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Микоплазменная пневмония в России

За день до Индонезии пациентов с микоплазменной пневмонией зарегистрировали в России. В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране выявили лишь «отдельные случаи».

Врачи не отметили изменений в клинической картине заболевания, например более тяжелых форм.

Чтобы развеять миф о «новом и таинственном» заболевании, можно обратиться к отчету Всемирной организации здравоохранения, где инфекционисты описывали случаи массового заражения на территории Европы. Было это в 1974 году.

Флаг Всемирной организации здравоохранения / РИА «Новости»

Хотя тяжелых последствий может и не быть, медики предупредили: все зависит от организма — каждый человек переносит болезнь по-разному. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то — пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально. Сергей Вознесенский врач-инфекционист

С медиком согласился доктор биологических наук, профессор и старший научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков. Он подчеркнул, что микоплазменную пневмонию вызывает «одна из самых маленьких бактерий», которая совсем неопасна.

«Ничего таинственного и необычного нет, потому что микоплазменные инфекции возникают раз в пять-семь лет. Никакого пандемического и даже эпидемического потенциала не будет. Заразность довольно низкая: патогенный агент „перемещается“ только в помещениях, где очень много людей», — заверил он в разговоре с «360».

Дети с воспитателем в ясли-саде в Мариуполе / РИА «Новости»

Чумаков напомнил, что основная группа заболевших — дети. Дело в том, что малыши и подростки до 16 лет заражались воздушно-капельным путем в садиках или школах.

К другим симптомам ученый отнес температуру, затрудненное дыхание, заложенность носа и боль в горле.

Симптомы микоплазменной пневмонии

В Китае родители, чьи дети заболели микоплазменной пневмонией, отмечали, что симптомов обычной пневмонии практически нет: пациенты не кашляли, у них были лишь озноб и температура.

Чумаков не согласился с этим, напомнив, что один из основных симптомов заражения — «очень надсадный кашель», который продолжается довольно долго.

Из-за продолжительного кашля заболевание можно спутать с коклюшем — у него те же симптомы. При этом если есть кашель, не обязательно делать вывод, что у человека пневмония. Пневмония — это когда инфекция «спускается» вниз по легким, все остальное — просто бронхит. Петр Чумаков профессор

Единственный способ понять, чем заразился человек, — обратиться к врачу. Собеседник «360» добавил, что микоплазменную пневмонию лечат с помощью антибиотиков, но перед этим следует проконсультироваться со специалистом: не все медикаменты могут помочь.

РИА «Новости»

Опасность и лечение микоплазменной пневмонии

Микоплазменную инфекцию вызывает бактерия под названием Mycoplasma pneumoniae, напомнил профессор. Порой пациенты вообще не знают, что подцепили именно ее.

Врач, увидев клиническую картину бактериального заражения, назначает антибиотик широкого спектра действия, который убивает в том числе микоплазму.

Пациенты допускают, что у них обычная простуда, поэтому продолжают ходить на работу, а родители отправляют детей в школу или детский сад. Тогда они способны заразить окружающих, а среди них может оказаться человек с ослабленным иммунитетом. В итоге он рискует попасть в больницу с тяжелой пневмонией.

РИА «Новости»

Препараты, которые без труда помогут вылечить микоплазменную пневмонию, в России есть, а заболевание абсолютно управляемое, заверил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Профессор Чумаков подтвердил, что эта инфекция не в состоянии вызвать целую пандемию.

Сейчас все обеспокоены этой «пандемией». Не надо: она уже прошла. Не стоит по каждому поводу волноваться. Петр Чумаков доктор биологических наук

В России регистрируют единичные и отдельные случаи, подчеркнул он. Переживать из-за массового распространения инфекции, по мнению профессора, не надо.

Также Чумаков уточнил: вакцины от микоплазменной пневмонии не нужны (их, собственно, и нет), ведь заболевание вызывает бактерия.