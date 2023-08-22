Здоровье 22 августа 2023, 17:55 Методы разные, цель одна. ВОЗ решила соединить народную медицину с современной Биолог Чумаков: сотрудничество ВОЗ с институтами народной медицины — важный шаг Freepik

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Многие люди прибегают к народной медицине, но, конечно, не все болезни можно вылечить с помощью альтернативных (как и традиционных) методов. Всемирная организация здравоохранения впервые предложила соединить два абсолютно разных направления.

Первый саммит народной медицины

Впервые в истории в индийском городе Гандинагаре провели отдельный саммит, посвященный народной медицине. В середине августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) организовала встречу для министров «Большой двадцатки».

В саммите приняли участие 14 членов объединения и представители семи приглашенных стран. Под эгидой этой встречи прошел ряд связанных с медициной мероприятий. Представители здравоохранения обсуждали такие направления традиционной медицины, как аюрведа, сиддха, йога, а также гомеопатия, натуропатия, унани.

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Виды лечения от врачевателей

Аюрведическое лечение представляет собой комплексный подход к терапии эмоциональных, психологических нарушений и физических патологий.

Сиддха — это всеобъемлющая система, которая уделяет одинаковое внимание телу, уму и духу. Она стремится восстановить врожденную гармонию человека. Людей, которые могут приготовить эликсир — лекарство, дарующее долгожительство и бессмертие, — называют сиддхами.

Унани, или юнани, — традиционная медицина, применяемая в мусульманской культуре Южной Азии и современной Центральной Азии. Считается псевдонаукой.

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Польза народной медицины

Многие альтернативные практики медицины указывают на связь тела и внутреннего мира человека. Заболевания, в соответствии с ними, человек получает кармическим путем, заявила «360» целитель, маг и мастер Васту Анна Гехман. По ее словам, существуют различные методы лечения, но они, скорее, «заглушают» болезнь, а не полностью справляются с ней.

«С помощью альтернативных методов меняется наше сознание. Затем — карма. И, соответственно, заболевания отступают. Но если ситуация со здоровьем уже критическая, то следует обратиться к медикам», — отметила эксперт.

Целитель подчеркнула, что не стоит злоупотреблять услугами эзотериков, врачевателей и мануальщиков. Если состояние здоровья ухудшается, несмотря на терапии, то лучше получить медицинскую помощь в больнице.

Если болезнь находится не на таком уровне, что может произойти непоправимое, то, конечно, можно обратиться к методам народной медицины. Однако это трудоемкий процесс, который иногда занимает долгие годы. Анна Гехман целитель, мастер Васту

Главный научный сотрудник, доктор биологических наук и профессор Института молекулярной биологии имени Владимира Энгельгардта Петр Чумаков согласился с тем, что народная медицина может показать результаты лечения, но для этого потребуется много времени.

«Традиционные методы лечения не связаны с радикальными и быстрыми результатами, как от современной медицины. Тем не менее, эффективность альтернативной медицины доказана», — пояснил эксперт.

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ВОЗ и отношение к альтернативной медицине

Представители некоммерческих организаций и ассоциаций стран Европы, Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Америки предложили разработать декларацию об отношении ВОЗ к альтернативной медицине, отметила газета. Окончательный текст документа, по данным издания, будут согласовывать еще несколько недель.

Индия продвигает традиционную медицину на международной арене не первый год. В марте 2022 года специалисты учредили Глобальный центр традиционной медицины ВОЗ «в качестве центра знаний, с миссией катализировать древнюю мудрость и современную науку для здоровья и благополучия людей и планеты», написали в материале.

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Дуэт современной и народной медицины

Несмотря на то, что у всех методов лечения есть свои плюсы и минусы, целитель согласилась с тем, что параллельная работа сможет усилить эффект выздоровления.

Профессор Чумаков также подчеркнул, что инициатива ВОЗ работать вместе с традиционной медициной создаст положительный эффект.

По его словам, в странах Юго-Восточной Азии и Индии есть большое количество лабораторий, которые занимаются изучением химических компонентов и экстрактов трав. Специалисты уделяют большое внимание биологическим свойствам растений.

Вещества, созданные природой, всегда действуют на организм мягче. Они более фокусно направлены на биологические процессы. Это говорит о том, что такие компоненты можно использовать в лекарственных целях. Петр Чумаков доктор биологических наук, профессор

Биолог подчеркнул, что сотрудничество Всемирной организации здравоохранения и различных институтов народной медицины — важный шаг в развитии лечебных методов.

Возможно, уже настало время, когда дуэт современной медицины и традиционных практик лечения, например, гомеопатии, можно оценить на рациональном уровне и более осознанно применять в практических целях.