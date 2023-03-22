Здоровье 22 марта 2023, 19:02 Место пробы Манту разрешили мочить, но запретили чесать. Почему? Врач-педиатр Тимаков: место пробы Манту нельзя чесать, нагревать и закрывать пластырем РИА «Новости»

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Врач-фтизиатр сообщил, что ничего страшного не произойдет, если намочить пробу Манту: вода никак не повлияет на результат теста. На самом деле это было известно давно, просто многие люди продолжали придерживаться старой привычки и держать место прививки подальше от влаги. О том, почему изменились правила и какое ограничение осталось до сих пор, — в материале «360».

Что такое проба Манту

Реакция Манту, также известная как проба Пирке и туберкулинодиагностика, — основной метод обследования детей на туберкулез. В организм вводят небольшую дозу туберкулина без живых организмов, которая не влияет на организм. Заболеть туберкулезом после теста нельзя, поскольку в составе нет возбудителя инфекции.

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Многие считают, что реакция Манту — прививка, но это не так. При помощи теста проверяют лишь наличие иммунитета после вакцинации БЦЖ — вакцины от туберкулеза, которую ставят новорожденным. БЦЖ не гарантирует 100%-ной защиты, однако предотвращает заболевание смертельно опасной формой — туберкулезным менингитом.

Первую реакцию Манту ребенку делают раз в год, начиная с 12 месяцев, независимо от результатов прошлой пробы. Результаты появятся через 72 часа.

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Положительная реакция Манту не говорит о том, что ребенок болен туберкулезом. Первые два-четыре года после прививки БЦЖ такая проба считается нормой, потому что проявляется поствакцинальная аллергия.

После четырех лет она будет отрицательной, если ребенок здоров. При необходимости медик направит пациента со спорными результатами на обследование к фтизиатру — специалисту, который изучает, диагностирует и лечит туберкулез.

Взрослым пробу Манту не делают, так как около 90% совершеннолетних инфицированы микобактериями туберкулеза. Результаты анализа будут положительными, но не дадут понять, на что именно была реакция: на активную инфекцию (туберкулез) либо инфицирование микобактериями.

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Вода Манту не помеха

С пробой Манту можно спокойно мыться, рассказала РИА «Новости» главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.

«Конечно, можно, ничего страшного не произойдет. Вода не является катализатором иммунологических реакций», — уточнила она.

По словам Богородской, после такого теста разрешается даже плавать — неважно, в бассейне, реке или море. С ней согласилась главный детский фтизиатр России Валентина Аксенова.

«Ответ единогласный: мочить можно. <…> Все можно — кушайте, гуляйте, резвитесь», — сказала она.

РИА «Новости»

О том, что место пробы можно мочить, было известно давно, подчеркнул в разговоре с «360» кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков.

«Это не новость. Если кто-то не владел этой информацией и до кого-то она не доходила, это не говорит о том, что этой информации не было», — пояснил он.

Однако людей не вводили в заблуждение с самого начала. Дело в том, что изменился препарат, с помощью которого проводят процедуру.

Реакция Манту раньше делалась накожная — соответственно, когда ее мочили, смывалась часть реагента, из-за этого была неправильная реакция. Сейчас реакция Манту делается внутрикожно — уже много лет, десятки. Соответственно, влияния воды на эту реакцию уже нет. Евгений Тимаков кандидат медицинских наук, врач-педиатр

Что нельзя делать после пробы Манты

Как-то готовиться к пробе Манту не надо. Главное, чтобы человек не болел, иначе может измениться реакция организма, добавил Тимаков.

Когда пробу сделали, ее место нельзя расчесывать, отметила Валентина Аксенова.

«Если трогать и чесать, будет раздражение, как у любой царапины. Раздражение вызывает вокруг воспаление, которое портит результат», — объяснила она.

Внутрикожная инъекция туберкулина (образование «лимонной корочки») / РИА «Новости»

Также запрещено нагревать место пробы и заклеивать пластырем, чтобы не было парникового эффекта, напомнил Тимаков. Это тоже может повлиять на реакцию и изменить результаты, ведь место укола будет выглядеть больше, чем в отсутствие внешних раздражителей.

«С пробой Манту можно мыться, но без распаривания. Потом можно не вытирать полотенцем, а просто промыть место, где поставлена эта самая реакция», — подытожил врач.