Здоровье 11 января 2024, 23:55 Меры против абортов или осознанный выбор. Что толкает россиянок на стерилизацию Врач Аттила: чаще всех на стерилизацию решаются многодетные россиянки Unsplash

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Количество операций по стерилизации женщин в России достигло рекордного показателя за 16 лет. Это произошло на фоне снижения числа абортов. Сейчас процедуру стерилизации в стране разрешают проводить пациентам, достигшим 35 лет или имеющим не менее двух детей. Исключение — медицинские показания. «360» поговорил с экспертами и выяснил, что толкает женщин на проведение подобных вмешательств.

В России в 2022 году провели 15 тысяч операций по стерилизации женщин. Количество абортов при этом сокращается с начала 1990-х годов — в среднем на 6%, сообщило издание «Медвестник». В 2020 году Росстат зарегистрировал 553 тысячи случаев искусственного прерывания беременности. По итогам 2022 года показатель снизился до 506 тысяч. При этом на частные клиники приходится пятая часть всех абортов. На этом фоне в России заговорили о мерах по ограничению процедуры.

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От проведения абортов отказались частные клиники в Липецкой и Курской областях, а также в Крыму. Власти Тверской области ввели административную ответственность за склонение к абортам. Могли ли подобные ужесточения привести к росту числа стерилизаций в России?

Самые распространенные причины

Женщины руководствуются множеством причин, когда решаются на стерилизацию, рассказала «360» психолог, гештальт-терапевт Анастасия Валуева. Подсознание всегда пытается помочь людям найти наилучшее решение проблемы. Сознательно человек принимает решения, руководствуясь логикой, но подсознание учитывает и эмоциональное состояние.

Чаще всего мы делаем выбор и принимаем решение под влиянием подсознательных программ, сформированных в раннем детстве под воздействием родителей. А по мере взросления и роста добавляются еще программы социума и так называемой социальной лояльности. Анастасия Валуева гештальт-терапевт

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Валуева выделила ряд наиболее распространенных причин, по которым женщины принимают решение о стерилизации.

Шанс распрощаться с возможностью родить ребенка, когда в семье уже есть дети. Стерилизация поможет избавиться от нервозности из-за возможных проблем с контрацепцией. Невозможность обеспечить своим детям достойное, по мнению матери, воспитание и образование. Физическое насилие. Например – последствие изнасилования, в результате которого наступила беременность. Или насилие в семье, в результате чего женщина отказывается от возможности иметь детей из-за внутреннего страха и нежелания повторения ее тяжелой судьбы. Психологическое насилие. В таком случае нежелание иметь детей может сформироваться у женщин, ставших жертвами созависимых и зависимых отношений, когда они вынуждены принимать решения, от которых зависят их жизнь и судьба. Нежелание продолжать род может быть осознанной позицией в качестве мести родителям. Позиция чайлдфри. Она, в свою очередь, тоже может быть обоснована детскими травмами, полученными в ходе взросления в семье. Нестабильное психологическое состояние или предрасположенность к генетическим заболеваниям – таким как шизофрения.

В целом стерилизация в какой-то степени решает вопрос контрацепции, что помогает обрести уравновешенное и стабильное психологическое состояние, подытожила Валуева.

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Позволить процедуру могут не все

Раньше женскую стерилизацию проводили в ходе процедуры кесарева сечения, рассказала «360» акушер-гинеколог, специалист по репродукции Ольга Аттила. Например, у пары родились четыре ребенка, и родители совместно решили, что во время кесарева сечения жене перевяжут маточные трубы, которые соединяют матку и яичники. По ним яйцеклетка попадает в матку для оплодотворения.

Чтобы раз и навсегда исключить возможность беременности у женщины, стерилизовать ее, нужно сделать маточные трубы непроходимыми, как принято говорить, «перевязать их». Ольга Аттила гинеколог

Раньше для стерилизации маточные трубы перевязывали хирургически с помощью лигатур. Теперь используют более щадящую лапароскопическую методику без разрезов, когда специальные клеммы накладывают на трубы через три прокола на животе.

Сейчас такие операции чаще всего делают в частных клиниках, потому что по полису ОМС операция не оплачивается. Учитывая, что цена женской стерилизации начинается от 30 тысяч рублей, не считая расходов на анализы и реабилитацию, далеко не все могут позволить себе эту процедуру.

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Кто чаще всего решается на стерилизацию

В странах Запада распространено полное удаление матки, что связано с позицией «я — женщина и делаю со своей маткой, что хочу, вплоть до того, что могу ее вырезать», рассказала Аттила. В России такого нет. И по большей части — это уже взрослые женщины с детьми.

«Я, конечно, не изучала статистику по регионам, но, думаю, большая часть тех, у кого было кесарево сечение, и на четвертом ребенке пара остановилась. И это, как правило, южные регионы, а не мегаполисы. В мегаполисах мы как раз чаще встречаемся с бесплодием, которое растет катастрофическими темпами», — подчеркнула Аттила.

Теоретически возможность оплодотворения после стерилизации для женщины полностью исключена. Но на практике случается, что беременность наступает и после перевязки маточных труб.

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Плюсы и минусы стерилизации

По словам гинеколога, если женщина приняла решение о стерилизации осознанно, то безусловным плюсом станет экономия денег и нервов, поскольку больше не надо будет тратиться на контрацепцию и переживать по поводу возможной нежелательной беременности. И тут рост популярности женской стерилизации связан не столько с тенденцией к ужесточению государственной политики в отношении абортов, сколько с тем, что женщина изначально не планирует рожать.

Но у стерилизации для женщин есть и один большой минус. Так как вместе с перевязкой труб происходит перевязка сосудисто-нервного пучка, то происходит ухудшение питания яичников, и как следствие можно ожидать преждевременное наступление менопаузы. Ольга Аттила гинеколог

Если женщина захочет снять клеммы на трубах или лигатуры, то, во-первых, потребуется опять идти на операцию. А это очередное негативное воздействие наркоза на организм и риск повреждения органов, потому что после предыдущей операции все равно остаются спайки.

Во-вторых, нет возможности гарантировать восстановление проходимости труб после длительной травмы клеммами или лигатурами, заключила специалист.