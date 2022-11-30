Здоровье 30 ноября 2022, 23:23 Менингит может обездвижить. Как распознать болезнь и что с ней делать Врач-терапевт высшей квалификации Лапа: менингит может привести к потере речи РИА «Новости»

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Посольство Киргизии заявило, что у восьми работников склада Ozon не нашли менингит. Специалисты призвали тщательно следить за своим здоровьем, так как переохлаждения и сниженный иммунитет могут повысить риски заражения. А ведь менингит крайне опасен.

Ситуация на складе OZON

Вопреки слухам у восьми киргизских сотрудников склада Ozon в Подмосковье не нашли менингит. Об этом сообщили РИА «Новости» в дипмиссии страны в России. Ранее в дипмиссии заявили, что они были госпитализированы с подозрением на менингит. Тогда заверили, что посольство Киргизии находится в контакте с Роспотребнадзором и медицинскими учреждениями, ситуацию держат на контроле.

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«Согласно полученной последней информации от Роспотребнадзора и медицинских учреждений Московской области (Истринской областной клинической больницы и Красногорской городской больницы № 1), по результатам анализов заболевших восьми граждан Киргизии, подозрение на возможное заболевание их менингитом не подтвердилось», — рассказали в пресс-службе.

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По сообщению дипмиссии, у заболевших граждан были подтверждены признаки ОРВИ.

Что такое менингит

Менингит — это общее название воспаления мозговой оболочки. Врачи делят его на несколько категорий. Об этом «360» рассказал доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ, невролог Рустем Гайфутдинов.

«Имеется первичное поражение инфекционными агентами, такими как бактерии, вирусы. Есть вторичный менингит. Есть — связанные с определенной эпидемией. <…> Периодически эти вспышки возникают, на регулярной основе. Болезнь имеет свою четко очерченную клиническую картину. Это головная боль, а предшествует ей, как правило, инфекционное начало — с температурой, болями в мышцах, суставах — то, что мы называем интоксикацией, слабостью, снижением внимания, нарушением сна», — пояснил он.

Затем развивается так называемый менингеальный синдром. В результате ограничивается подвижность в шейном отделе позвоночника, повышается раздражительность к свету, звуку.

«Яркий свет, громкие звуки, прикосновения во время осмотра. <…> Все это причиняет неудобства, вызывает болевые ощущения у пациента», — отметил Гайфутдинов.

По его словам, заболевание, как правило, подтверждается в результате исследований спинномозговой жидкости. Причем с помощью анализа врачи могут определить, какой именно это менингит — гнойный бактериальный или вирусный. Исходя из этого, специалисты узнают полную картину болезни и понимают, что с этим делать.

РИА «Новости»

Переохлаждение как дополнительный фактор

Гайфутдинов отметил, что раз в 11-12 лет возникают вспышки менингококковой инфекции. И хотя они небольшие, сообщать о них крайне важно, чтобы медики могли своевременно отследить заражения.

«И как фактор риска — назло маме отморожу уши. Фактор переохлаждения значим. <…> [Есть] общеинфекционные правила. Пациенты с менингококковой инфекцией должны быть выявлены. Должен быть выявлен круг контактирующих и должны быть организованы профилактические, лечебные мероприятия. С этим инфекционисты знакомы. <…> О всех случаях нужно сообщать», — подчеркнул невролог.

Снижают риск заболевания хороший иммунитет, здоровый сон и забота об организме, заметил Гайфутдинов. Халатное отношение к собственному здоровью может повысить шансы заразиться различными инфекциями.

Эксперт медицинского сообщества Тимур Пестерев также заметил, что переохлаждение сильно снижает защитные функции организма. То, что в случае менингококковой инфекции могло обойтись обычным насморком, может развиться в полноценный менингит. Во избежания этого Пестерев посоветовал заботиться о себе и вакцинироваться.

«Прививка и меры профилактики. Если мы говорим о весеннем, осеннем и отчасти зимнем сезоне, когда идет подъем заболеваемости, <…> никто меры предосторожности не отменял», — подчеркнул он.

Последствия менингита

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа отметила, что менингит может привести к очень тяжелым последствиям, если заболевание не распознать и не начать лечить на ранней стадии.

«Если врач быстро поставит диагноз, последствий особенных не будет. А если не вовремя, воспаление распространится по всем сосудам головного мозга, по органам: там есть и гипофиз, и гипоталамус», — пояснила Лапа.

Она добавила, что результатом может стать потеря речи, нарушение движений, человек может оказаться попросту обездвижен. Ведь каждый участок мозга отвечает за определенные действия в организме.

«Все, что угодно, может быть. Это серьезное заболевание, которое, надеюсь, крайне редко у нас встречается», — отметила Лапа.

Заразиться через письмо нельзя

В Ozon заверили, что заказы безопасны: через товары инфекция, если бы она была, не распространяется.

Приоритетный путь заражения менингитом — воздушно-капельный, когда заболевший находится вблизи, пояснил Гайфутдинов. Через почту или посылки заразиться шансов мало.

«Однако могу ошибаться, так как не инфекционист. <…> В узких помещения, наверное, риски существуют, а так, чтобы письма или бандероли… Мне кажется, такие риски минимальны. <…> Мне о таких случаях неизвестно», — отметил невролог.