Эксклюзив 30 июня 2023, 15:19 «Лежал дома, скорую вызывали». Бабушка заболевшего сибирской язвой тувинца рассказала о его тяжелом состоянии Бабушка заболевшего сибирской язвой жителя Тувы сказала, что он в тяжелом состоянии РИА «Новости»

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Жителя Тувы госпитализировали с подозрением на сибирскую язву после того, как он забил лошадь. Бабушка заболевшего рассказала «360», что он находится в тяжелом состоянии.

«Сначала 26 июня температура была. <…> Мы сходили уже в больницу. <…> С 23 июня лежал дома, скорую вызывали, вчера тоже скорую помощью опять вызывали», — сказала женщина.

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В предыдущий день перед госпитализацией в инфекционную больницу Кызыла он почувствовал себя очень плохо, не мог дышать. Состояние, по словам бабушки, тяжелое. Фельдшеры скорой помощи сделали укол и забрали его в больницу. Затем врачи объявили, что мужчина заболел сибирской язвой.

Другие члены семи чувствуют себя хорошо. Из скота в хозяйстве осталась только корова. Женщина сказала, что специалисты к ним уже приезжали.

Прокуратура Республики Тыва сообщила, что других участников разделки конины отправили на лабораторные исследования, проданное жителю Ак-Довурак мясо изъяли. Роспотребнадзор провел дезинфекцию в доме больного.