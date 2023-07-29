Здоровье 29 июля 2023, 20:43 «Летний грипп» наступает. Как распознать энтеровирусную инфекцию и защитить себя Инфекционист Венгеров: энтеровирусной инфекцией чаще болеют дети от 3 до 10 лет Freepik

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В Саратовский области растет число заразившихся энтеровирусной инфекцией. За пять дней количество заболевших увеличилось более чем в два раза — до 121. Большинство из них — дети. Чтобы остановить распространение инфекции, власти приняли ряд ограничительных мер, среди которых — отмена массовых мероприятий. Инфекционист Юрий Венгеров заявил в беседе с «360», что заразиться энтеровирусом довольно просто. Он рассказал, как распознать симптомы «летнего гриппа» и можно ли от него защититься.

Ситуация в Саратовской области

В начале недели региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в Саратовской области начался интенсивный рост числа заболевших энтеровирусной инфекцией. К 24 июля врачи зарегистрировали 52 случая, в том числе у 48 детей. Уже тогда ведомство порекомендовало местным властям ограничить массовые мероприятия.

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Спустя пять дней число заразившихся выросло более чем вдвое. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. По его данным, на сегодняшний день заболел уже 121 человек, из них 108 — это дети.

«Наибольшее число заболевших приходится на Саратов и Энгельс — 20% и 70% соответственно», — написал глава региона.

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В связи с этим представители профильных министерств вместе с врио главного государственного санитарного врача по области Надеждой Матвеевой созвали штаб по эпидемиологической ситуации. Результатом заседания стали ограничительные меры, призванные остановить распространение инфекции.

1. Лагеря и детские сады по всей области должны усилить профилактические мероприятия — проводить утренний фильтр и дезинфекцию помещений.

2. В Энгельсском районе закрыли все бассейны.

3. Там же запретили проведение массовых мероприятий с участием детей, а также выезд организованных групп в другие районы.

Бусаргин также заявил, что специалисты проверили открытые водоемы в Энгельсском районе, где выявили больше всего заболевших, но энтеровирусов там не обнаружили.

Чем опасен энтеровирус

Столкнуться с этим вирусом очень легко, он распространен повсеместно. И это одна из главных его опасностей.

Также энтеровирусы очень живучи. Они долгое время сохраняются в открытых водоемах и бассейнах, на поверхностях вещей, которыми человек постоянно пользуется, и на продуктах питания. Они также с легкостью переживают замораживание. Подхватить этот коварный вирус довольно просто, отметил инфекционист Юрий Венгеров.

«Заразиться можно воздушно-капельным путем, несоблюдением правил личной гигиены, через грязные игрушки, овощи и фрукты», — уточнил он.

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При этом, переболев инфекцией, у человека вырабатывается пожизненный иммунитет. Это несомненно большой плюс. Но и здесь есть хитрость.

«Энтеровирусные инфекции включают в себя группу заболеваний. Если человек хоть раз в жизни переболел той или иной инфекцией, то появляется пожизненный иммунитет. Однако иммунитет будет только к тому вирусу, каким он переболел. Поэтому энтеровирусной инфекцией можно болеть несколько раз за свою жизнь», — подчеркнул врач.

Он также напомнил, что вакцины от заболевания не существует, поэтому заранее защититься от этой болезни невозможно.

Симптомы энтеровирусной инфекции

Распознать так называемый «летний грипп» не всегда просто. У него нет специфических симптомов, а остальные могут быть признаками других болезней.

«Симптомы энтеровирусной инфекции разнообразны. Это заболевание может протекать в виде герпетической ангины, высыпаний на коже туловища, конечностей, на лице в области ротовой полости, расстройств пищеварения. Перечисленные симптомы могут сопровождаться подъемом температуры, слабостью, насморком и другими симптомами респираторных заболеваний, головными и мышечными болями», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Саратовской области.

Но основные симптомы все же выделить можно, заверил инфекционист Венгеров. По его словам, протекание энтеровирусной инфекции похоже на отравление с повышением температуры.

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Почему дети болеют чаще

Даже по ситуации, которая сегодня разворачивается в Саратовской области, видно, что чаще энтеровирусную инфекцию подхватывают дети. Там именно они составляют почти 90% числа всех заразившихся.

Собеседник «360» уточнил, что среди детей чаще заболеванию подвержены дошкольники и младшеклассники.

«Болеют чаще всего дети в возрасте от трех до 10 лет. Груднички почти не болеют, у них есть иммунитет от грудного молока, который довольно быстро проходит», — сказал Венгеров.

Взрослые тоже могут стать жертвами энтеровируса. Но намного реже. К тому же, они легче переносят это, а порой болезнь протекает и вовсе в бессимптомной форме. Это связано в тем, что в течение жизни вырабатывается иммунный ответ на многие болезнетворные микроорганизмы, даже если человек ими и не болел.

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Лечение и профилактика

Какого-то специфического лечения энтеровирусной инфекции не предусмотрено, отметил Венгеров. Чаще люди лечатся дома, соблюдая постельный режим. А вот профилактика очень важна, считает специалист.

«Для профилактики необходимо соблюдать правила личной гигиены: мыть руки после посещения туалета и прогулки на улице, пить только кипяченую воду или воду из магазинной бутылки, при купании в море или озере не допускать попадания воды в рот», — подчеркнул он.

В саратовском Роспотребнадзоре напомнили: если вы все же заболели, не стоит заниматься самолечением. При проявлении симптомов лучше сразу обратиться к врачу.