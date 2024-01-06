Здоровье 06 января 2024, 16:17 Колючий мороз или болезнь. Как распознать и лечить аллергию на холод Аллерголог Болибок: аллергия на холод может проявиться в любом возрасте РИА «Новости»

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В Ленинградской области трехлетний ребенок умер от аллергии на холод. После прогулки в минусовую погоду он начал хрипеть, а из носа пошла кровь. Вполне вероятно, у мальчика были сопутствующие заболевания. Как распознать аллергию на холод и какие существуют меры профилактики — в материале «360».

Мать погибшего мальчика заметила, что ее сын не дышит, после прогулки в Лодейном Поле и вызвала скорую помощь. Приехавшим медикам оставалось только зафиксировать смерть.

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По предварительным данным, причиной гибели стала острая аллергическая реакция на отрицательную температуру воздуха. Точную причину смерти установят после экспертизы.

Аллергия вкупе с другими проблемами

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «360» предположил, что у ребенка могло быть еще какое-то сопутствующее заболевание. В практике не было случаев смерти именно от аллергии на холод — только в совокупности с другими проблемами со здоровьем.

Заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Асель Нуртазина рассказывала «Газете.ru», что мужчина погиб после крещенских купаний. Он страдал не только от холодовой крапивницы, но и от ангиоотека.

Болибок отметил, что аллергия на холод — явление нередкое. Появиться патология может в любом возрасте — и у детей, и у взрослых, даже тех, у кого никогда не было аллергических реакций. Чаще она встречается у женщин, отметил иммунолог.

У каждого свой порог чувствительности

Проявляется аллергия, как правило, крапивницей. Чаще всего у пациентов отекают открытые части тела: руки, лицо, иногда голени. Такая реакция развивается при минусовой температуре — от пяти до 10 градусов. Холодовой порог чувствительности, уточнил специалист, для каждого свой.

Moritz Wolf / Global Look Press

По словам Нуртазиной, аллергию на холод можно спутать с контактной крапивницей, когда у человека, например, начинают чесаться руки от шерстяных варежек. Зуд, добавила она, бывает и от механического раздражения, если материал грубый.

Как правило, у аллергии на холод очень четкие проявления, пациенты всегда красочно их описывают. Они говорят: «Я вышел на улицу, и у меня через пять минут отекли руки, губы. На открытых частях тела — руках, лице — появились волдыри, красные пятна. Зашел в теплое помещение — и вскоре все прошло». Асель Нуртазина аллерголог

Если такая реакция случается вне зависимости от того, какая одежда надета, то эти симптомы говорят об аллергии на холод.

«Если у человека есть аллергическая реакция на холод, то ему нужно сидеть в тепле и не выходить на мороз. Я в своей практике встречал, что аллергическая реакция на холод начиналась уже при плюсовой температуре. У человека появлялась крапивница», — пояснил Болибок.

РИА «Новости»

Переживать холода аллергикам помогают антигистаминные средства. Если они дают эффект, скорее всего, диагноз поставили неверный и у пациента другое заболевание, которое вызывает похожую на холодовую крапивницу реакцию, уточнила Нуртазина. Важно пройти тщательное обследование, особенно если отекают не только части тела, но и органы.

Самый радикальный вариант, если вообще ничего не помогает, — зимовать в теплом климате и искать причину, почему препараты не работают, отметила аллерголог.

Можно ли избавить от аллергии на холод навсегда

При некоторых видах аллергии используют аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), которая позволяет при постоянном контакте с аллергеном избавиться от реакции на него. В случае с холодом такая терапия бесполезна, уверена Нуртазина.

«С холодовой аллергией такое не практикуется. Кроме того, пациенты с аллергией на холод обычно и так регулярно с ним контактируют, но к излечению это не приводит», — подчеркнула она.

Порой контакт с аллергеном может приводить к обратной реакции и вызвать анафилактический шок. Поэтому самостоятельно практиковать АСИТ и другие методы лечения аллергии нельзя, заключила специалист.