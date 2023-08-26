Здоровье 26 августа 2023, 20:08 Классическое или растительное? Почему россияне стали чаще покупать альтернативное молоко Диетолог Круглова: растительное молоко целесообразно включать в рацион unsplash.com

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Потребление альтернативного молока в России выросло почти на 15% по итогам второго квартала текущего года. Цена на продукт, наоборот, снизилась на 16%. Нужно ли взрослым употреблять растительное молоко, заменит ли оно обычный напиток и как усваивается в организме — в материале «360».

Самой большой популярностью альтернативное молоко пользуется в Москве и Подмосковье. Там его покупают на треть чаще, чем в других регионах России. Исследовательская компания NTech выяснила, что соевое молоко подешевело на российском рынке на 26% — до 142 рублей за литр. Самым дорогим по-прежнему остается ореховое — 187 рублей за литр. Альтернативное молоко все еще дороже обычного, которое стоит в среднем 74 рубля.

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Растительное молоко имеет свои плюсы и минусы. Кроме того, вокруг классического продукта распространяется множество мифов. Врач-диетолог Наталья Круглова подробно рассказала «360» о пользе и вреде альтернативного и коровьего молока.

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Целесообразно включать в рацион

Растительное молоко в целом и различные его виды в частности представляют собой функциональный специализированный продукт для людей, которые не могут употреблять классический напиток. Речь идет об аллергии на белки коровьего молока или непереносимости лактозы. Такой продукт предпочитают те, кто придерживается веганского типа питания, уточнила собеседница «360».

«Тогда эти продукты действительно целесообразно включать в рацион. Если же человек может использовать обычное молоко и не придерживается веганского рациона, то такой вид молока может быть просто как вариант разнообразить свое питание», — отметила диетолог.

Нужно смотреть состав

Если человек решил полностью отказаться от коровьего молока в пользу альтернативного, важно обращать внимание, чтобы оно было обогащено витаминами С, D и группы В. Сам по себе растительный продукт не содержит этих необходимых для здоровья микроэлементов.

Что касается содержания белка — все-таки коровье молоко содержит белка больше, чем растительные аналоги. Тем не менее, соевое молоко в общем-то сопоставимо по содержанию белка с коровьим молоком, а остальные виды — они все-таки уступают. Наталья Круглова диетолог

В растительное молоко производители часто добавляют сахар или глюкозный сироп, чтобы продукт был приятнее на вкус. Употребляя такое молоко, человек рискует получить избыток добавленного сахара, поэтому необходимо обращать внимание на состав продукта.

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Коровье молоко плохо усваивается: правда или миф?

Молочные продуты входят в базовый набор питания и должны присутствовать в рационе человека. Они несут ряд полезных функций, таких как насыщение организма кальцием, белком и полезными бактериями — пробиотиками. Однако есть люди, который действительно не переносят молочные продукты.

«Есть такое заболевание как лактазная недостаточность, когда фермента лактазы не хватает для переваривания фермента лактозы, которая содержится в молоке и в кисломолочных продуктах. Как правило, такие люди сразу после употребления молока или кисломолочного продукта чувствуют дискомфорт, вздутие, нарушение стула», — объяснила диетолог.

В таком случае либо применяются препараты, содержащие недостающий фермент, либо используется безлактозное коровье или альтернативное молоко. Если подобных проблем со здоровьем нет, то классические продукты вполне хорошо усваиваются.

Что толкает людей на покупку растительного молока

Сначала к альтернативному продукты россияне относились настороженно, но теперь растительное молоко все чаще появляется на полках торговых сетей. Раньше люди просто не понимали, что это такое, сейчас же товар широко представлен различными производителями.

«Есть разные производители, есть разные вкусы этого продукта. Иногда добавляются еще фрукты туда, и, наверное, это один из таких вариантов, почему оно становится популярно», — объяснила эксперт.

Спрос на растительный продукт могли спровоцировать и мифы относительно обычного коровьего молока — мол, оно якобы вредно. Некоторые производители пользуются неосведомленностью потребителей и зачастую пишут на упаковках «без ГМО» или «не содержит лактозу», словно это преимущество, добавила Круглова.