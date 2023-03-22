Здоровье 22 марта 2023, 23:38 Сибирская язва пошла по России. Ждем эпидемию? Иммунолог Болибок: пациент с сибирской язвой опасен для населения и должен быть изолирован РИА «Новости»

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В Чувашии выявили уже три случая заражения сибирской язвой. Одного пациента с этой болезнью обнаружили в Подмосковье. Инфекция опасна и легко распространяется от человека к человеку. Кто находится в зоне риска заражения и как определить заболевание — в материале «360».

Причины заражения

Первый за долгое время случай заражения сибирской язвой выявили в июне прошлого года. Тогда с заболеванием госпитализировали доставили жительницу Ставропольского края.

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В середине марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил о двух случаях выявления сибирской язвы в республике. По его словам, угрозы жизни местным жителям нет. Заболевших госпитализировали с подтвержденным диагнозом, в больнице им оказывают должное лечение. Заразившиеся находятся в состоянии средней тяжести, но медики дают положительный прогноз на их выздоровление.

«Все контактировавшие с заболевшими получают профилактическое лечение, они находятся на постоянном наблюдении у врачей», — добавил Николаев.

По данным Роспотребнадзора, причиной заражения острой инфекционной болезнью стало взаимодействие с разделанной тушей быка. В очаге распространения заразы провели дезинфекцию, а контактировавших с заболевшими наблюдают медики.

Спустя сутки после выявления сибирской язвы на территории деревни Старое Акташево в Чувашии ввели карантин.

РИА «Новости»

В среду, 22 марта, стало известно о третьем случае заболевания в республике. Глава региона сообщил, что инфицированный находится за пределами Чувашии. Незадолго до этого появилась информация о том, что пациента с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Подмосковье. По данным Роспотребнадзора, заболевший приехал в Сергиев Посад из Чувашии.

«Администрация Сергиева Посада подтвердила нам, что пациент с подозрением на сибирскую язву поступил к ним в больницу», — сообщили в Telegram-канале Mash.

Заболевшего изолировали в отдельный бокс, а результаты анализов будут готовы в ближайшие несколько дней.

Какие категории людей в зоне риска

Первоначально заражение сибирской язвой происходит от животных, у которых на коже возникают характерные высыпания, пояснил врач, аллерголог, иммунолог Владимир Болибок. При контакте с тушей скота человеку могут на кожу попасть споры болезни.

«Соответственно, человек заражается, и у него на коже тоже возникает такая язва. Сам по себе микроб очень агрессивный, при контакте заражение происходит с очень высокой степенью вероятности. Сибирская язва относится к особо опасным инфекциям, потому что очень высокая степень заразность, контагиозности, и тяжелое заболевание само по себе. В те годы, когда не было антибиотиков, от сибирской язвы умирали», — напомнил врач.

По его словам, от сибирской язвы люди стали выздоравливать после появления первых антибиотиков, в частности, пенициллина. Сейчас от этой инфекции население также может умирать, но это происходит не так часто, как было раньше.

В зоне риска прежде всего находятся работники сельского хозяйства и охотничьих хозяйств. То есть те, кто с животными контактирует. Ну и по цепочке от человека к человеку тоже может передаваться, если на руках, например, у одного человека, который с животным контактировал, появились вот эти язвенные [образования]. Владимир Болибок Врач, аллерголог, иммунолог

Заражению в первую очередь подвергаются открытые участки тела: руки, шея. Среди симптомов Болибок назвал воспаление на коже с образованием этих язв, высокую температуру, интоксикацию, лихорадку, головные боли и нарушение работы сердечно-сосудистой системы.

«То есть от этой язвы сосуды тромбируются. <…> А так сейчас разделка идет в основном в цехах, туши подвешивают и пошли. Ну и люди в основном в защитной одежде работают. Но это там, где все соблюдается. Там, где абы как через пень-колоду, там вот заражение и происходит. То есть несоблюдение техники безопасности», — подчеркнул врач.

Полетят головы

Когда человек уже заразился, а язвенные пятна образовались на руках, то он становится опасным для окружающих. Люди трогают вещи, открывают двери в общественных местах и могут «перехватить» эту болезнь с поверхности. Пациент, у которого выявили сибирскую язву, в таком случае может заразить множество горожан.

«Если карбункул (воспаление кожи — прим. ред.) обнаружили, то есть у него на коже было поражение, он, конечно, мог пол-Москвы перезаражать, если он в метро катался. <…> То есть если человек был в контакте, то должна проводиться обсервация. То есть человек должен на карантине быть», — пояснил Болибок.

По его мнению, если в Чувашии произойдет разрастание заболевания, в регионе «полетят головы». Это будет означать прямое несоблюдение рекомендаций профильных служб.

РИА «Новости»

«Это проблема не медицинская больше, это проблема зооветеринарного контроля», — высказался врач.

Болибок напомнил, что первоначально циркулирует болезнь среди скота. Уже от животных она передается человеку, которы может «размножить» сибирскую язву при несоблюдении элементарных мер гигиены меры: не мыться, не пользоваться спецодеждой при работе со скотом.

В случае возникновения вспышки болезни животных должны «отправить под нож» и организовать скотомогильник либо кремировать туши, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, добавил врач.