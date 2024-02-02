Здоровье 02 февраля 2024, 18:54 Какие витамины нужны зимой? Эксперт Роспотребнадзора Колисниченко рассказала, какие витамины нужны зимой Unsplash

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В зимний период организму особенно нужны витамины. Ведущий специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Арина Колисниченко, рассказала, какие продукты нужно употреблять в холодное время года, чтобы не испытывать дефицита в полезных микроэлементах и сохранить здоровье.

«Даже если вы ведете здоровый образ жизни и соблюдаете сбалансированное питание, организму может не хватать отдельных микроэлементов и биологически активных веществ», — подчеркнула она.

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По словам эксперта, человеку необходим витамин А, который содержится в животных продуктах, таких как рыбий жир, печень, творог, сыр, сливочное масло и икра, а также в продуктах растительного происхождения — морковке, тыкве, шпинате, брокколи, зеленом луке, бобовых, персиках и яблоках.

Витамином Е богаты растительные масла, орехи, зеленые листовые овощи, крупы, бобовые и яичный желток, а также молоко.

Витамины группы В важны для метаболизма на клеточном уровне, их можно найти в орехах, чечевице, гречке, кукурузе, свинине и печени.

Витамин C, или аскорбиновая кислота, является важным компонентом диеты и содержится в большом количестве в шиповнике, облепихе, болгарском перце, черной смородине, киви, белых сушеных грибах, петрушке, укропе, брюссельской капусте и брокколи.

Витамин D важен для усвоения кальция и фосфора из пищи. Холекальциферол, или витамин D3, образуется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей, а также поступает с пищей, а эргокальциферол, или витамин D2, находится исключительно в продуктах питания. Источники витамина D — жирные виды рыбы, рыбий жир, некоторые виды водорослей и грибы лисички.

Морепродукты, такие как сельдь, скумбрия, лосось, горбуша, тунец, креветки, кальмары и мидии, изобилуют омега-3, витаминами А, D, Е, а также йодом, цинком и хромом.

Цитрусовые восполнят запасы аскорбиновой кислоты и витаминов А и Е.

Железо и белок можно получать из говядины, курицы, индейки.

Питательный авокадо — настоящий кладезь витаминов и полезных жиров, содержащий омега-3 и 6, витамины А и В, магний и калий.

Сезонный фрукт хурма содержит антиоксиданты и фенольные соединения, а справиться с вирусами в сезон простуд помогут чеснок и лук — натуральные антибиотики.

Ранее диетолог Гинзбург сообщила, что 15-20 граммов сливочного масла в день снижают риск проблем с сердечно-сосудистой системой.