Здоровье 08 сентября 2023, 14:57 😷 Сезон вирусных инфекций открыт. Какие прививки нужно сделать, чтобы не заболеть Иммунолог Ярцева напомнила, что сделать прививку нужно не только от гриппа Freepik

Читать 360tv в

Россияне начали вакцинироваться от гриппа. Однако не стоит забывать о прививках и от других, не менее опасных болезней. Врачи рекомендуют проверить свой календарь прививок и сделать уколы от столбняка, гепатита, пневмококка, ветрянки и дифтерии. Подробности — в материале «360».

Сезонная вакцинация

Осень только началась, а в России уже полным ходом идет сезонная вакцинация от гриппа. Распознать надвигающуюся болезнь помогут основные признаки ослабленного иммунитета: головная боль, повышенные сонливость и утомляемость, эмоциональная нестабильность, плохое состояние ногтей и волос.

Unsplash

Чтобы дольше оставаться здоровым, важно не допускать недосыпа, вести активный образ жизни, сбалансировано питаться, регулярно проветривать помещения и тщательно мыть руки. Однако лучшей профилактикой врачи называют своевременную вакцинацию.

Прививки от гриппа сделали более 230 тысяч жителей Московской области. Ходить в поликлинику ради укола теперь необязательно: в самые посещаемые места городских округов регулярно приезжают передвижные пункты медиков.

Пропускать прививки нельзя

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в разговоре с «360» отметила, что прежде всего прививки стоит сделать детям и пожилым людям, а также тем, кто страдает бронхо-легочными и другими хроническими заболеваниями.

Вакцинация необходима всем, у кого снижен иммунитет. В числе прочих это и офисные сотрудники, которые с утра до ночи сидят на работе на стрессе. Прививки помогут им избежать тяжелого течения болезни. Также не лишне сделать прививки от пневмококка. Ирина Ярцева

Иммунолог напомнила, что прививки от коронавируса не так давно перестали быть обязательными. Исследования показали, что у многих людей, которые вакцинировались ранее, до сих пор остаются антитела. Но их не всегда может быть достаточно для хорошей защиты, поэтому лучше сходить на укол.

«Все основные вакцины расписаны в календаре прививок. Взрослым людям стоит проверить, как давно они ревакцинировались от столбняка и дифтерии. Такие прививки нужно делать раз в 10 лет. Если не болели ветрянкой, тоже нужно обязательно вакцинироваться — во взрослом состоянии эта болезнь проходит тяжело», — пояснила Ярцева.

Тем, кто никогда не болел гепатитом, тоже стоит сделать пройти курс вакцинации. Подхватить болезнь проще, чем кажется: к примеру, это можно сделать во время косметических манипуляций в салонах красоты или на приеме у стоматолога.

Врач напомнила, что детей от гепатита в России стали прививать лишь с 2000 года. Большая часть рабочего населения родилась раньше, и многие до сих пор не сделали от него прививку. Между тем все жители городов, особенно мегаполисов, находятся в зоне риска.