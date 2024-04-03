Здоровье 03 апреля 2024, 17:15 Кровососы в деле. Как защитить себя и близких в сезон клещей Инфекционист Меньшиков рассказал, как не стать жертвой клеща Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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В центральной части России снег практически растаял, а солнце стало пригревать намного интенсивнее. Но с приходом долгожданного тепла начался сезон активности клещей. Укус этого насекомого может привести к тяжелому заболеванию, инвалидности и даже смерти. Как защитить себя и что делать, если клещ уже присосался, узнал «360».

Когда появляются клещи и где их легче всего встретить

Клещи — представители подкласса членистоногих из класса паукообразных — имеют овальное тело с лапками, их длина составляет от 1,3 до 5,1 сантиметра. Она зависит от того, как давно насекомое питалось. Сразу после «обеда» туловище насекомого может достигать размеров фасолины.

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Иногда клещей путают с жуками, поэтому необходимо помнить, что у них нет крыльев и усиков. «Оригинал» также можно отличить по количеству лапок — их всегда шесть. Жуки передвигаются в основном группами, а клещи — одиночки.

«Когда родители с детьми идут в лес, они должны знать, как выглядит клещ. Иначе лучше не подвергать себя риску», — рассказал «360» технолог и дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

IMAGO / Jan Eifert / Global Look Press

Клещи появляются сразу после таяния снега. В Центральной России начало сезона их распространения приходится на май и июнь. Чаще всего эти кровососущие животные водятся в тенистых и влажных местах, например в поле или лесу.

В мегаполисах клещи могут жить в парках либо садах. Поэтому стоит обходить необлагороженные территории.

«В городах сейчас достаточно безопасно. Парки все обрабатывают. Из года в год проводят санитарные мероприятия, потому что есть риск увеличения численности насекомых. Если парк обработали в прошлом году, а в этом — нет, такой защиты может быть уже недостаточно», — предупредил Меньшиков.

Дезинфекция парков и скверов / РИА «Новости»

Сезон клещей — 2024 в Москве и Подмосковье

Сейчас клещи уже активны, добавил эксперт. Они просыпаются при температуре более двух-трех градусов, когда опушки прогреваются и сходит снег. В таких зонах чаще всего есть кладки яиц насекомых.

В управлении Роспотребнадзора по Москве напомнили, что территория столицы и Подмосковья, кроме Дмитровского и Талдомского районов, считается благополучной по клещевому вирусному энцефалиту. Однако жителям следует не терять бдительности и по возможности все же сделать прививку от этого острого инфекционного заболевания.

Специалисты посоветовали вакцинироваться, если есть планы поехать в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту регионы (их список можно посмотреть здесь). Это следует сделать за месяц-полтора до путешествия.

Xie Jianfei / XinHua / Global Look Press

Как защититься от клещей

Одежда и обувь

«На прогулки нужно надевать резиновые сапоги, штаны, костюм с капюшоном, если идете в лес за грибами. Также охотники пользуются спецодеждой со специальными полосами. Для детей такое снаряжение, конечно, трудно найти», — отметил Меньшиков.

Лучше всего, если одежда будет светлой — так проще обнаружить на себе недоброжелательного «соседа». В основном клещи переползают с растений на голени и колени, а далее двигаются вверх. Поэтому нужно сделать так, чтобы не было открытых участков кожи.

Следует заправить брюки в сапоги, штанины — в носки, футболку, кофту или свитер — в штаны. Голову можно прикрыть капюшоном, шапкой или косынкой, волосы — спрятать. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, а ворот рубашки — иметь плотную застежку.

TwoPlace / Unsplash

Репелленты

В первую очередь это спреи, которыми пропитывается одежда перед поездкой в лесополосу. В таких препаратах содержатся опасные вещества, которые при испарении вредят насекомым. Перед использованием необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией.

Прививка от энцефалита

Наиболее эффективной мерой профилактики считаются прививки от клещевого энцефалита, боррелиоза и других инфекций. Их можно сделать в пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений. Сейчас в России зарегистрированы несколько видов вакцин.

Перед процедурой рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Alf Ribeiro / Keystone Press Agency / Global Look Press

Тщательный осмотр

Даже если вы приняли все меры предосторожности, после прогулки лучше проверить себя, детей и животных на наличие опасных насекомых. Для этого необходимо полностью раздеться и осмотреть тело. Затем следует «просканировать» шерсть питомцев, особенное внимание уделяя лапам и нижней части шеи — излюбленному месту клещей.

Пойманных кровососов можно отвезти в лабораторию для исследования. Посадите насекомое в банку, поместите внутрь смоченную водой ватку, закройте крышкой и поставьте в холодильник. Помните, что в пункт его нужно доставить живым в течение следующих двух суток.

Чем обрабатывать собаку от клещей

В период активности клещей питомцев тоже следует защитить средствами от эктопаразитов. Они бывают в форме капель, которые наносят на холку животного, или аэрозоля.

Еще один вариант — таблетки. Ветеринары называют их самым эффективным средством защиты. Действия препарата хватает в среднем на три месяца.

Caters News Agency Ltd. / Global Look Press

Самую долговечную защиту дают ошейники. Однако с ними бывают трудности у длинношерстных собак, так как изделие должно контактировать с кожей животного.

Помимо обязательной сезонной обработки, питомцев нужно проверять на наличие насекомых после каждой прогулки. Если клещ присосался, удалите его и срочно обратитесь к ветеринару.

Что делать, если нашли клеща

Если клещ еще не укусил

Сидевших на теле особей следует снять и уничтожить, так как живой клещ может представлять угрозу для людей и способствовать росту своей популяции. Затем осмотрите себя еще раз на предмет ранок и укусов. После этого следует все же сдать анализы.

F. Hecker / blickwinkel / Global Look Press

Если клещ присосался

«В течение первых двух-трех часов инфекция не попадает в кровь, она только в пищеводе, поэтому если быстро среагировать, можно все исправить», — рассказал технолог Алексей Меньшиков.

Если в окружении есть врач или знающий человек, который может правильно снять клеща, лучше довериться ему. Потом насекомое следует отвезти в платную или бесплатную лабораторию на исследование. Они есть в населенных пунктах, адреса можно найти в Сети, добавил собеседник «360».

Если рядом нет опытного человека, насекомое нужно все равно извлечь, причем очень осторожно. Нельзя давить на него или крутить, поскольку есть риск попадания инфекции в кровь.

Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора / РИА «Новости»

Чтобы вытащить клеща, возьмите пинцет, место укуса можно обработать мыльным растровом либо спиртом. Ухватите начало головки. Помните: она не должна оставаться в ране, иначе инфекция может попасть в организм.

Место укуса нужно повторно продезинфицировать, насекомое убрать в баночку, а затем отдать на исследование.

Далее внимательно следите за своим состоянием: болезнь может проявиться в течение следующих 30 дней. В числе симптомов — озноб, сильная головная боль, высокая температура, мышечные боли. Если заметили один из признаков, сразу идите к врачу.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Мифы о клещах, которые могут запутать

1. При удалении клеща нужно намазать место укуса маслом или бензином. В таком случае насекомое задохнется и якобы само «отвалится». Однако это может быть опасно, ведь клещ не только не выпустит «жертву», но начнет выделять токсины и вещества, которые поступят в кровь.

2. Клещи не кусают пьяных людей. Исследований на эту тему нет, тем не менее очевидно, что в состоянии алкогольного опьянения человек теряет бдительность. Он оставляет много открытых мест на теле, не осматривает себя после прогулки, что повышает риск быть укушенным.

Сотрудник дезинфекционной станции города Казани обрабатывает местность от клещей в Кировском районе / РИА «Новости»

3. Клещи падают с деревьев. На самом деле, они часто поджидают жертву в траве.

4. Абсолютно все клещи опасны и выступают переносчиками болезней. Это тоже миф. Бактерии, вызывающие тяжелые заболевания, переносят млекопитающие. Когда клещ кусает их, то сам становится переносчиком. По разным оценкам экспертов, опасность представляют от пяти до 20% насекомых.