Здоровье 13 февраля 2023, 18:25 «Позитивное лукавство». Как Россия предупредит удар Запада по медицине Экономист Корнеев: предосторожность Росздравнадзора не лишняя freepik

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России предложили не ждать новых санкций и разрешить ремонтировать иностранное медоборудование неоригинальными запчастями. Опасение более чем резонное: в свое время западные «гуманисты» уже били по СССР, отказываясь экспортировать медикаменты. К счастью, отечественные специалисты создают медтехнику, которая ни в чем не уступает зарубежной и стоит дешевле.

Серый импорт для медтехники

Больницам и поликлиникам с 1 сентября разрешат ремонтировать иностранное медицинское оборудование с помощью неоригинальных запчастей. По мнению представителей Росздравнадзора, такая мера позволит «снизить риски санкционного давления».

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Сейчас иностранные аппараты компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвуковой диагностики и прочие отправляют на техобслуживание и гарантийный ремонт в Европу, США и Азию.

Пока проблем с поставками оригинальных комплектующих или принадлежностей, а также с отправкой медтехники на ремонт и возвращением в Россию не возникало. Тем не менее сроки обслуживания увеличились на несколько недель.

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Запад беспринципен

Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев в разговоре с «360» подчеркнул, что предосторожность Росздравнадзора не лишняя: Запад не раз демонстрировал свою аморальность.

Только что западные страны отказали Сирии в помощи при землетрясении, мотивируя это тем, что не желают помогать режиму президента Башара Асада. То, что там люди гибли, их мало волнует. Запад еще раз доказал, что может перейти любые границы беспринципности. Валерий Корнеев

Экономист напомнил, что наша страна знакома с проявлениями западного «гуманизма»: во времена СССР действовали ограничения на поставки медикаментов, чтобы передавать продвинутые лекарства для лечения советских граждан.

Помощь параллельным импортом

В предложении использовать неоригинальные запчасти есть некоторое позитивное лукавство, заметил собеседник «360». Ведь их будут поставлять те же компании, которые ремонтируют это оборудование, но по параллельному импорту.

«Просто при пересечении таможенной границы в кодах товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) не нужно будет указывать марку того конкретного блока, который будет идти на замену выбывшего», — объяснил экономист.

Такое решение позволит не нарушать и не менять законодательство, при этом лишить возможности бесконтрольного ввоза и вывоза. Кроме того, Корнеев согласился, что нужно разрешить параллельный импорт не только запчастей, но и медоборудования.

«В принципе, надо разрешать все, что приводит к улучшению нашего медицинского обслуживания. Особенно в нынешних условиях», — сказал он.

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Российские медтехнологии развиваются

Терапевт Ольга Минина рассказала «360», что наибольшее развитие в плане замены иностранного оборудования заметно в анестезиологии и реаниматологии. Еще лет пять-шесть назад у российских медиков был острый дефицит отечественных медикаментов и аппаратуры.

Сейчас ситуация начала меняться. Российские предприниматели уже который год делают продукцию, не уступающую по качеству зарубежным аналогам. При этом наши аналоги в несколько раз дешевле импортных. Ольга Минина терапевт

Проблемы еще есть, но и работа идет: появляется хорошая российская аппаратура. Например, аппарат для краниоцеребральной гипотермии, уточнила врач. Сейчас производитель планирует бесплатно поставить 10 таких приборов в ведущие клиники и институты в России.

«Важен диалог между медиками и предпринимателями. Думаю, концепция импортозамещения приобретет совершенно реальные формы в обозримом будущем», — сказала терапевт.

Врачи все еще ограничены в задаче параметров при закупке того или иного изделия, подчеркнула Минина. А если речь идет о закупке для конкретного института, продукцию должны одобрить и заведующий отделением, и врачи. Но в любом случае мнение медиков учитывается — и работа в этом направлении продолжается.