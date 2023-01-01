Эксклюзив 01 января 2023, 16:31 🥳 Закрываем гештальты и восполняем ресурсы. Как правильно проводить новогодние каникулы Психолог Дугенцова: на новогодних праздниках дайте себе отдохнуть столько, сколько хочется Unsplash

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Многим из нас знакомо ощущение апатии и «разбитости» на новогодних каникулах. Казалось бы, вот долгожданный отдых, но спустя пару дней ты почему-то уже не рад. Причиной может быть, например, «досуговая болезнь». Несколько лет назад психологи из Тильбургского университета в Нидерландах выяснили, что этой хвори больше всего подвержены те, кто не умеет отдыхать, и те, кто употребляет слишком много алкоголя на праздниках. Психолог Дарья Дугенцова в эксклюзивной колонке для «360» ответила на распространенные вопросы о длинных выходных и дала несколько важных советов.

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Далее — прямая речь

Не забываем об активностях, но без фанатизма

Нужно обязательно понять, в каком состоянии вы находитесь в начале новогодних каникул. Оцените свой «ресурс» — по шкале от нуля до 10. Если показатель окажется ниже шести баллов, дайте себе возможность заниматься только тем, чего действительно хотите.

Пример. Если вас увлекает гончарное дело, а ваша девушка зовет кататься на лыжах (которые сейчас точно заберут ваш ресурс), стоит отложить катание на пару дней, пока при субъективной оценке вашего состояния вы не получите показатель шесть и выше.

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Нужно ли полностью забыть о работе и всех проектах?

Это сложный вопрос, индивидуальный. Конечно, желательно закрыть все вопросы, которые тяготят вас в этом году: рабочие проекты, сметы, сотрудничество и так далее. Как говорится, «закрываем гештальты», дабы не нести их в новый год.

Важно: дайте себе отдохнуть столько, сколько хочется, и только потом приступайте к рабочим проектам, если это необходимо.

Кому это надо?

Очень важный момент. Если вам не хочется идти на встречу с родственниками или друзьями в новогодние праздники, задайте в такой момент себе один вопрос: «Кому это надо?»

Если это нужно вам, то ничего и не должно останавливать. А если что-то тормозит, задайтесь вопросом «почему я не хочу идти на встречу?» и дайте себе честный ответ.

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Если же вы понимаете, что хотите в эти праздники сделать акцент на себе — делайте. Вы сами творец своей судьбы.

Никто на вас не обидится, если вы честно скажете, что хотите наполниться ресурсом дома, или побыть с семьей, или у вас уже другие планы.

Все мы взрослые люди. Напомню, обида — это детская позиция.