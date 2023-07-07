07 июля 2023, 19:25
😓 Москва превратилась в тропики. Как пережить жару?
Специалист Метеобюро Позднякова: в июле в Москву придет волна прохлады
Москвичи в ночь с 6 на 7 июля пережили «тропики»: по данным синоптиков, минимальная температура в большинстве районов столицы не опускалась ниже плюс 20 градусов. «360» выяснил, чего ждать дальше жителям российского мегаполиса и как защитить себя во время жары.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова: в Москву вернется привычная июльская погода
В ночь на пятницу в Москве действительно господствовал тропический воздух — тропическая или субтропическая воздушная масса. При такой ситуации отмечается высокая влажность воздуха и низкое содержание кислорода, поэтому многие жители города жаловались на духоту.
Что касается сегодняшней погоды, то мы не оставляем надежды, что пасмурный фронт, который сейчас на юго-западе Центрального округа, проявит себя и грозой, и дождями. Не исключено, что порывы ветра по столице местами могут достигать 12-17 метров в секунду.
Ближайшая ночь будет теплой — приблизительно плюс 16-18 градусов. Дневная температура станет постепенно снижаться к выходным.
В ночь с 10 на 11 июля будет поступать воздух на высоте полутора километров — это показатель воздушной массы. Температура понизится на 10 градусов, что скажется на подземном слое — ночью станет прохладнее.
Мы ждем в июле в Москве волну прохлады, но потом погода вновь вернется в рамки июльской температуры: будет в пределах плюс 23-27 градусов.
Врач-терапевт Надежда Чернышова: тропические ночи не опасны для организма
Есть тепловой и солнечные удары. Первый происходит, когда прямого солнечного света нет, но в помещении жарко и снижено количество кислорода. Это может стать причиной перегрева организма.
В этот момент человек чувствует слабость, тошноту, головные боли. Когда подобные симптомы появляются на солнце, к тепловому удару добавляется воздействие солнечных лучей.
В тропических ночах нет опасности для организма. Перемену из-за такой погоды могут почувствовать только метеозависимые люди.
Если вы заподозрили, что у вас тепловой или солнечный удар, нужно уйти в прохладное место, например в тень. В безопасном положении расстегнуть все тугие элементы одежды: галстук, воротник рубашки, поясной ремень. Желательно попить холодной воды или положить на лоб кусочек ткани, смоченный водой.
Если видите, что кому-то рядом стало плохо, то можете сделать то же самое: расслабить и вывести человека из этого состояния с помощью прохлады.
Прогноз погоды
Погода
Медицина
Погода в Москве
Реклама
Реклама