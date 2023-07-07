Москвичи в ночь с 6 на 7 июля пережили «тропики»: по данным синоптиков, минимальная температура в большинстве районов столицы не опускалась ниже плюс 20 градусов. «360» выяснил, чего ждать дальше жителям российского мегаполиса и как защитить себя во время жары.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова: в Москву вернется привычная июльская погода

В ночь на пятницу в Москве действительно господствовал тропический воздух — тропическая или субтропическая воздушная масса. При такой ситуации отмечается высокая влажность воздуха и низкое содержание кислорода, поэтому многие жители города жаловались на духоту.

Что касается сегодняшней погоды, то мы не оставляем надежды, что пасмурный фронт, который сейчас на юго-западе Центрального округа, проявит себя и грозой, и дождями. Не исключено, что порывы ветра по столице местами могут достигать 12-17 метров в секунду.

Ближайшая ночь будет теплой — приблизительно плюс 16-18 градусов. Дневная температура станет постепенно снижаться к выходным.

В ночь с 10 на 11 июля будет поступать воздух на высоте полутора километров — это показатель воздушной массы. Температура понизится на 10 градусов, что скажется на подземном слое — ночью станет прохладнее.

Мы ждем в июле в Москве волну прохлады, но потом погода вновь вернется в рамки июльской температуры: будет в пределах плюс 23-27 градусов.