Здоровье 29 февраля 2024, 13:43 Искусные притворщицы. Женщин-психопаток вывели из тени Психиатр Казанцев заявил, что психопатов невозможно вылечить Марго Робби в роли Харли Куин, х/ф «Отряд самоубийц». Фото: Atlas Entertainment / Global Look Press

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Британцы заявили, что женщины-психопатки хитро скрывались от врачей. На самом деле дам с расстройствами поведения в пять раз больше, чем думали раньше. Вылечить таких людей невозможно, но вот коррелировать поведение — реально.

Женщин обвинили в притворстве

Мир полон женщин-психопаток. Ранее считалось, что в этой области лидируют мужчины, однако доктор Клайв Бодди из британского Anglia Ruskin University заявил, что неуравновешенных дам в пять раз больше, чем предполагали специалисты, сообщил The Guardian.

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Бодди сослался на результаты собственного исследования, которое полностью опубликуют в марте. Причина заниженной оценки женщин в том, что шкала психопатии Левенсона (LSRP), которую используют для выявления расстройства, была изначальна ориентирована на мужчин.

Но самым важным фактором стали возможности женщин-психопаток маскироваться и манипулировать. Такие особы мастерски умеют притворяться и лгать, вводя в заблуждение врачей и окружающих.

Диагноз на всю жизнь

Доктора любят шутить, что психопат всегда прав — просто потому, что переубедить его практически невозможно. Чаще всего к специалистам попадают агрессивные мужчины — люди с эксплозивным характером. А вот у женщин чаще всего психопатия проявляется в истеричном поведении, пояснил «360» психиатр Алексей Казанцев.

Психопатия относится к разряду расстройств личности и имеет очень много разновидностей. Однако физическим заболеванием она не считается: это так называемое пограничное состояние. Алексей Казанцев психиатр

Психопата всегда можно распознать по демонстративному поведению, желанию доминировать, уточнил психиатр. Каждый человека рано или поздно сталкивался с истеричкой женского или мужского пола. Они не могут справиться с аффектом, любят привлечь внимание окружающих.

Ученые утверждают, что психопаты не способны различать страх на лицах других людей. Возможно, это связано с тем, что сами они почти никогда его не испытывают. А вот другие эмоции различают без труда.

«Любой конфликт с ними очень сложно решать. Психопаты никого не слышат и всегда, в любой ситуации стараются перевернуть все в свою сторону, даже если не правы (а чаще всего именно так и бывает). Ведь в своем сознании, в своем понимании такие люди абсолютно правы», — пояснил Казанцев.

Он добавил, что психопаты очень агрессивны и бесстрашны до безумия. Также они очень склонны к различным видам зависимости. Поведение таких людей можно коррелировать препаратами, которые назначает психиатр, сеансами психотерапии. Но психопатия — это та патология характера, который остается с человеком на всю жизнь.