Здоровье 08 апреля 2023, 17:39 Инфекционная заболеваемость в России выросла. Или статистика стала честнее? Глава методического центра Покровский: клиники стали прилежнее отчитываться о пациентах Freepik

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Росстат зафиксировал резкое увеличение инфекционной заболеваемости в России в начале 2023 года. У жителей стали чаще находить сифилис, ВИЧ и туберкулез. «360» разобрался, с чем это связано и что делать.

В январе рост показателей зафиксировали по четырем болезням, которые относят к социально значимым. Сифилисом заболели 2,6 тысячи россиян — на 71% больше, чем в том же месяце прошлого года. Заболеваемость ВИЧ за год выросла на 20% (4,4 тысячи новых зараженных), туберкулезом — на 10% (2,9 тысячи), гонококковой инфекцией — на 19% (900 случаев). Также на 45% участились случаи заражения острыми гепатитами, в 4,6 раза — коклюшем. А случаев кори в январе было аномально много по сравнению с началом 2022 года: 161 против четырех. Об этом сообщил «Медвестник», изучивший статистику, основанную на информации Роспотребнадзора. В чем же дело и как с этим бороться? Версий несколько.

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Огрехи прежней статистики

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций рассказал «Медвестнику», что рост заболеваемости сифилисом и гепатитом может быть связан с тем, что ужесточились требования к медработникам подавать данные о пациентах в срок. Как отметил в беседе с «360» директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, особенно хорошо отлажена эта система с ВИЧ.

«Если выявляется случай ВИЧ, человек, у которого есть антитела к ВИЧ и они подтверждены в иммунном блоте, это обязательно сообщается в Роспотребнадзор. Потом — в Минздрав, если он обратится в медицинские учреждения. Здесь система учета отлажено хорошо, а вот, скажем, по сифилису и другим заболеваниям, передающимся половым путем, немного хуже», — рассказал эксперт.

Freepik

По его словам, клиники обязаны сообщать и про сифилис, но в последние годы это, видимо, происходило все реже. Сифилис вылечить легче, и иногда больных по их просьбе не ставили на учет. А порой даже студенты медицинских вузов лечили своих друзей, которые стыдились обращаться к врачам, — это «общеизвестная практика», заметил Покровский. Он считает, что резкое падение заболеваемости сифилисом в последние годы связано как раз с огрехами статистики. Видимо, сейчас частные клиники стали действительно отчитываться о пациентах более прилежно.

Влияние коронавируса

Эксперты отмечают, что реактивные формы вирусных инфекций часто вскрываются у пациентов, которые перенесли ковид. А рост заболеваемости корью может быть связан с тем, что в период локдауна откладывали вакцинацию детей.

Возможно также, что перенесенный ковид обострил течение заболеваний, которые до этого «спали» в организме, и вынудил некоторых пациентов прийти к медикам.

Миграция

Заболеваемость туберкулезом может зависеть от миграционных процессов, предположил Покровский.

«Туберкулез — другая история, здесь могут играть роль миграционные процессы. В последнее время в борьбе с туберкулезом постоянно были улучшения, но может быть и какое-то временное ухудшение ситуации, это надо изучать. Скажем, в 90-е годы была вспышка туберкулеза, связанная с тем, что ухудшилось питание населения», — рассказал эксперт.

РИА «Новости»

Но поскольку ситуация с зарплатами и доходами в России сейчас только улучшается, можно предположить, что дело, действительно, в увеличении числа мигрантов. В предыдущие пару лет из-за ковидных ограничений их было гораздо меньше.

Беспечность молодежи

По мнению Покровского, прием каких бы то ни было наркотиков и просмотр распространенных в Сети порнографических роликов способствуют тому, что часть молодежи становится менее разборчива в половых связях. А одна инфекция может повлечь за собой другую: если, например, человек заражен сифилисом, то у него повышается риск заразиться и ВИЧ-инфекцией, поскольку воспалительные процессы увеличивают «входные ворота». Раз заболеваемость сифилисом поднялась, значит, поднимется и количество случаев заражения ВИЧ.

Что делать?

Понятно, что по каждой из болезней принимают свои меры, и со способами лечения определяются уже врачи. А вот с профилактикой может отчасти помочь и общество.

С ВИЧ и сифилисом основная проблема в том, что у нас серьезных профилактических мер не проводится, обучения населения сейчас практически нет. В школе учителя боятся говорить, потому что поборники строгой морали могут обвинить их в развращении школьников такими беседами. Учителя вообще предпочитают на эти темы не говорить, считается, что этим должны заниматься родители. А кто будет учить родителей — этот вопрос повисает в воздухе. Вадим Покровский директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, замдиректора Центрального института эпидимиологии

В кругах специалистов идут дискуссии: одни говорят, что надо успокаивать население, поменьше говорить на тему инфекций, а другие считают, что наоборот — чем больше людям будут рассказывать, тем меньше будет случаев заболевания.

Действительно, говорить на столь неприятные и скользкие темы бывает непросто. Но все же это лучше, чем потом иметь дело с ростом заболеваемости. Впрочем, есть надежда, что главная причина официального роста заключается все-таки в ставшей более честной статистике. Если так, то это скорее плюс: когда проблемы не замалчиваются, их гораздо проще решать.