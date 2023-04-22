Эксклюзив 22 апреля 2023, 16:15 Индийский «арктур» пришел в Россию. Нас ждет новый всплеск эпидемии? Вирусолог Альтштейн: заболеваемость ковидом в России в мае вряд ли вырастет значительно Freepik

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В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом «арктур». И, вероятно, это еще не конец, ведь говорят, что новый подвариант COVID-19 заразнее других. «360» разобрался, стоит ли опасаться новой волны ковида.

Индийская зараза

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Существует уже более 600 разных вариантов коронавирусной инфекции. Однако именно «арктур» (Arcturus ) заставил мир встрепенуться. Он быстро охватил почти 30 стран мира, вынудил два индийских штата вернуть масочный режим и сломал планы Всемирной организации здравоохранения объявить о прекращении пандемии.

«Арктур» — одна из разновидностей давно известного «омикрона». Впервые субштамм выявили в Индии в январе этого года. И уже в марте заболеваемость ковидом в стране выросла в 13 раз по сравнению с предыдущим месяцем. И почти 90% заболевшим инфицированы именно «арктуром».

Неудивительно: исследование Токийского университета показало, что «арктур» в 1,2 раза заразнее своего предшественника «кракена». Любой небольшой контакт с заболевшим с большой вероятностью обернется инфицированием. Кроме того, зарубежные ученые выяснили, что «арктур» может обходить сформировавшийся иммунитет к коронавирусу.

Индийские штаты Керала и Харьяна уже ввели обязательное ношение масок в общественных местах, а медики призвали распространить эту меру на всю страну.

Затем «арктур» зафиксировали в США, Сингапуре, Китае, Британии, Австралии и других странах — и в России тоже.

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В большинстве государств не спешат объявлять новые ограничения и занимают наблюдательную позицию. В РФ вводить строгие антиковидные меры пока тоже не планируют, при этом система здравоохранения на всякий случай подготовилась к высоким нагрузкам.

Легкое течение

Симптомы заражения «арктуром» в основном такие же, как при «омикроне»: повышенная температура, насморк, кашель, умеренная интоксикация. В Индии у некоторых заболевших отмечали также конъюнктивит, покраснение глаз. Однако говорить о том, что этот симптом превалирует при заражении новым субштаммом, пока рано, пояснил «Известиям» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков. По его словам, отличить ковидный конъюнктивит от «обычного» практически невозможно. И в том и в другом случае помогут специальные или противовирусные глазные капли.

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, «арктур» протекает относительно легко, по сценарию ОРВИ, и госпитализация в основном не требуется. О том, что новый субштамм довольно заразен, но имеет легкое клиническое течение, также сообщил RT доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов. Но начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов предупредил, что в будущем «арктур» может рекомбинироваться с более ранними штаммами и стать опаснее (об этом писали «Народные новости»).

Российские тест-системы легко выявляют заболевание.

РИА «Новости»

Ждать ли ухудшения эпидситуации?

Пока всплеска заболеваемости ковидом в России нет, хотя в некоторые дни количество новых заболевших оказывается значительно выше, чем в предыдущие. Прм этом, например, за прошедшие сутки новых случаев COVID-19 выявили около семи тысяч. Если вспомнить, что еще в первый месяц года в день заражалось до 12 тысяч пациентов, кажется, что тенденции скорее благоприятные.

Однако Роспотребнадзор предупредил о том, что всплеск заболеваемости возможен в мае. И не только из-за появления «арктура». Так было и в прошлые годы: в майские праздники россияне чаще собираются вместе, куда-то выезжают, ходят на массовые мероприятия, и вирус легче распространяется. Однако едва ли подъем будет сильным, отметил в беседе с «360» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его мнению, пандемия уже идет на спад, а летом заболеваемость продолжит снижаться.

Исключить подъем заболеваемости, конечно, нельзя, но я думаю, что этот подъем не будет значительным. Пандемия течет волнами. В начале 2022 года была очень сильная волна: в России выявляли по 200 тысяч случаев заражения в день, а в мире — до 3,5 миллиона. Во время последней волны в России, которая была в самом начале января 2023 года, выявляли уже 10–12 тысяч человек в день, а сейчас мы идем где-то на уровне 6–8 тысяч в день. Может быть, новые варианты коронавируса вызовут повышение, но вряд ли оно будет сильным. Анатолий Альтштейн вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

Про ковид можно забыть?

Пандемия идет уже четвертый год, строгие ковидные ограничения отменили еще в 2022-м, смертельных случаев становится все меньше, и велик соблазн вовсе забыть о коронавирусе и жить как до него. Однако врачи все же советуют соблюдать осторожность.

«Ковид еще представляет опасность. В России примерно полпроцента летальных случаев — даже, может, немного больше, — и это все-таки не так мало. Даже если в день заболевает, например, 10 тысяч человек, за месяц наберутся сотни тысяч, и полпроцента — довольно много умерших», — заметил Анатолий Альтштейн.

Что касается ношения масок, эксперты рекомендуют продолжать надевать их, когда велик риск заражения — например, при общении с заболевшим или в поликлинике.

Он порекомендовал россиянам продолжать вакцинироваться, чаще мыть руки и по возможности реже ходить в перегруженные людьми места. Эпидемия движется к концу, но полностью вирус не исчезнет, и мы останемся с ним еще надолго, подытожил он.