Здоровье 02 мая 2023, 23:10 Голодный, быстрый, злой. Как подготовиться к встрече с клещом Спасатель Гофштейн: лучшие способы защиты от клеща — циперметрин и отказ от походов в лес РИА «Новости»

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Почти 22 тысяч россиян в этом сезоне уже обратились в медорганизации из-за укусов клещей. При этом врачи выявили первые случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом. Впереди дачный сезон, а также длинные майские праздники. Люди выбираются на природу, устраивают пикники и прогулки по лесу. Это значит, что число пострадавших будет расти. Даже если риск подхватить инфекцию не так велик, то обнаружить на себе незваного гостя-кровопийцу и думать, к чему это приведет — не самое приятное, что может с вами случиться. Поэтому «360» вместе с заслуженным спасителем России Александром Гофштейном собрал главную информацию, как защитить себя от укуса клеща и что делать, если это все же произошло.

Основные правила

1. Где можно встретить клеща

Лес, парк, лужайки, садовые участки, огороды

Клеща может принести животное – кошка или собака

2. Как предотвратить укус клеща

Используйте закрытую одежду с длинными рукавами, шарф, головной убор. Рубашку нужно заправить в штаны, а штаны — в сапоги или носки. Лучше, чтобы одежда была светлой

Используйте репелленты

Не забирайтесь в густые и непроходимые кусты, не срывайте ветки - на них могут жить клещи

После посещения леса осмотрите себя полностью

3. Как удалить присосавшегося клеща

Обратитесь к врачу или используйте пинцет.

После извлечения клеща место укуса необходимо продезинфицировать

Пресс-служба Роспотребнадзора

Весна для клеща – праздник

Сейчас клещ находится в самой активной фазе. Проснувшись после долгой зимы, он зол, голоден и ищет добычу. Особенно много этих паукообразных в невысоких подрастающих кустах и молодой траве. По мнению заслуженного спасателя России, спасателя международного класса Александра Гофштейна, самый простой и надежный способ спастись от укуса клещей — не идти туда, где они есть.

«Сейчас еще праздник 9 Мая грядет — будут шашлыки, и сиденье на траве даже на расстеленной какой-нибудь ткани от клеща не спасает, потому что передвигается он довольно энергично при виде добычи. Его главная задача — заползти на одежду, потом медленно и упорно продвигаться вверх, клещ всегда ползет снизу вверх, и добирается, кусает, при этом впрыскивает в ранку свою анестезирующую слюну и получается, что укус практически безболезненный, и обнаружить его очень трудно, потому что мы не чувствуем самого факта [укуса]», — отметил Гофштейн.

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Самое эффективное средство

Сегодня магазинах продается очень много репеллентов, которые защитят вас от клещей. Чаще всего в их составе главное действующее вещество — циперметрин. Однако эти препараты достаточно дорогие. Александр Гофштейн рассказал, как можно сэкономить на средствах защиты.

«Естественно, вещество (циперметрин — прим.ред.) очень сильное, вещество хорошее и клеща бьет наповал, но оно очень дорогое. Если вы обратитесь не в аптеки, а например, в хозяйственный магазин, который продает рассаду для цветов, удобрения и так далее, у них есть такой препарат „Ципертрин“ для обработки садовых участков. Он стоит относительно дешево, причем еще разводится, и если этим препаратом побрызгать одежду и выйти к клещу в гости, то клещ с отвращением от вас отвернется. Таким образом можно неплохо сэкономить», — поделился эксперт.

При этом он отметил, что есть распространенное заблуждение, что от этих кровососущих спасают эфирные масла — гвоздичное, розовое и другие. Но, по словам Гофштейна, силы они не имеют. Как и табачный дым. Клещ этих запахов не боится.

«Практически получается, что у нас есть два способа избежать укуса: не ходить к клещу в гости или приобрести себе этот препарат „Ципертрин“. Препарат этот на сегодняшний день самый гарантированно убийственный для клеща», — подытожил спасатель.

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Медленно, но верно

Предположим, что клещ вас все-таки укусил. Как же надо действовать? Во-первых, не нужно волноваться. Нужно взять себя в руки и приступить к извлечению кровопийцы, если у вас нет возможности обратиться в больницу.

Главное — не допускать обрыва головки паука, подчеркнул Гофштейн.

«Как не допускать обрыва головки: не тянуть клеща, ни в коем случае не рвать клеща, он имеет настолько зазубренные челюсти, что он и рад бы от вас освободиться, и ему не комфортно, если его начинают беспокоить, но он цепляется, бедолага, и освобождается с большим трудом. Самый хороший способ — купить в аптеке такие маленькие пластмассовые вилочки, как гвоздодеры. Клеща поддевают этой вилочкой и по рекомендации на коробочке начинают медленно, очень медленно выворачивать в течение 60-70 секунд. И вот пока вы считаете эту минуту, клещ под этой вилочкой медленно, но верно вытянется», — сказал собеседник «360».

Второй вариант — вытаскивать клеща таким же способом, но не специальным приспособлением, а пинцетом. Не рвать, не тащить, а медленно поворачивать тело клеща против часовой стрелки тоже примерно в течение минуты. Это нужно, чтобы достать насекомое целым, не оставив головку и челюсти в ранке.

РИА «Новости»

Самое распространенное заблуждение

Один из самых частых советов, которые многие слышали от знакомых или читали в Интернете — смазать клеща маслом. По словам Гофштейна, этот способ не только не эффективный, но даже опасный.

«Первый самый нерекомендуемый способ — это мазать клеща каким-нибудь маслом или жиром в надежде, что дыхательные пути у него перекроются, и клещ отпадет сам. Дудки! Он, может быть, и отпадет, но предварительно в судорогах изрыгнет содержимое своего желудка обратно, и тогда уже заражение неминуемо», — подчеркнул эксперт.

Что делать с вытащенным клещом?

По мнению нашего эксперта, маловероятно, что вы легко найдете лабораторию, которая проверит вашего клеща на болезнь Лайма или энцефалит. И вряд ли этот анализ проведут быстро и качественно, считает Гофштейн.

Однако мы, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, все же советуем отнести клеща в микробиологическую лабораторию.

Если же вы решились уничтожить паука, то здесь тоже есть нюансы.

«Раздавить не удастся. Он как лезвие бритвы, под каблуком он не давится. Поэтому лучше всего — в огонь. Это самый идеальный вариант», — заверил спасатель.

РИА «Новости»

Не забудь продезинфицировать ранку. Это можно сделать йодом, спиртом, водкой — всем, что есть под рукой, даже бензином. После этого нужно быть внимательным к себе. Следить за температурой и состоянием укуса. Если температура повысилась или рана выглядит неважно, необходимо срочно обратиться к врачу.

Не забывайте, что клещи переносят такие опасные болезни, как клещевой энцефалит, сыпной клещевой тиф, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), геморрагическую лихорадку. Особенно опасен энцефалит. При этом в России в этом году от этой инфекции вакцинировались всего 1,7 миллиона человек.