Лечение опухолей на новом уровне. Что такое гамма-нож и как его применяют в радиохирургии | 360°

Здоровье 10 октября 2022, 09:00 Поделиться Telegram

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Viber Лечение опухолей на новом уровне. Что такое гамма-нож и как его применяют в радиохирургии acibadem.com

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В области лечения опухолей и других заболеваний головного мозга самой передовой методикой на сегодняшний день стала радиохирургия с использованием гамма-ножа. Она помогла изменить протоколы лечения многих типов новообразований, сообщили специалисты клиники Acıbadem.

Несмотря на название, это не нож и он не предполагает разрезы. Скорее, это форма целенаправленного, минимально инвазивного лучевого лечения. Радиохирургия с использованием гамма-ножа показала, в частности, большой потенциал для борьбы с менингиомой.

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В Acıbadem рассказали историю выздоровления одного из своих пациентов, преподавателя английского языка. Мужчине было 36 лет, у него диагностировали менингиому. Это доброкачественная опухоль головного мозга.

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Путь к выздоровлению

Мужчина мучился от хронических головных болей. С этой проблемой он пришел к местному нейрохирургу. После процедуры МРТ выяснилось, что у пациента есть менингиома. Причем опухоль была расположена близко к зрительным нервам, удалить ее обычным хирургическим путем было невозможно. Преподавателю посоветовали обратиться к профессору Кораю Оздуману, нейрохирургу, специалисту Acıbadem по радиохирургическому лечению опухолей головного мозга и соруководителю отделения Acıbadem Gama Knife.

acibadem.com

Пациент приехал в Стамбул, где после консультации профессор посоветовал ему пройти лечение методом гамма-ножа. Оздуман объяснил, что это безопасное и инновационное лечение, которое способно уничтожить опухоль.Пациент дал свое согласие и нейрохирург провел один сеанс радиохирургии. Это амбулаторная процедура, но весь процесс занимает не более суток, отметили в клинике.

Через год после процедуры мужчина снова посетил Стамбул и профессора Оздумана. После повторного осмотра нейрохирург отметил, что менингиома значительно уменьшилась.

«Я рад, что мне посчастливилось найти эту клинику, поскольку здесь смогли вылечить мою опухоль. Я благодарю профессора Оздумана и весь персонал Acıbadem, команду, которая действительно заботится о том, что они делают. Сейчас у меня все в порядке», — поделился эмоциями мужчина.

Мнение профессора

По оценке Оздумана, гамма-нож может успешно лечить менингиомы, особенно те, которые затрагивают жизненно важные структуры головного мозга. Большинство менингиом имеют размер три-четыре сантиметра или меньше и могут быть удалены с помощью гамма-ножа. Опухоль головного мозга этого пациента, несомненно, соответствовала методике лечения гамма-ножом, пояснил врач.

acibadem.com

В Acıbadem уточнили, что лечение методом радиохирургии могут назначить при наличии метастатических опухолей, опухолей, распространившихся в головной мозг из легких, груди или почек. Также оно подходит при наличии доброкачественных опухолей головного мозга (акустическая невринома, менингиома, краниофарингиома, аденома гипофиза, гемангиобластома, гломусная опухоль), невралгии тройничного нерва, глиобластомы (GBM), агрессивного рака головного мозга, артериовенозной мальформации (АВМ) и каверномы.

acibadem.com

Профессор Корай Оздуман — ведущий специалист в области нейрохирургии в Турции. Он специализируется на нейроонкологии и лечении опухолей головного мозга. Является обладателем множества клинических и исследовательских стипендий известных мировых университетов, а также международным членом Американской ассоциации нейрохирургов. Оздуман — один из основателей группы по исследованию опухолей головного мозга в Университете Acıbadem, уделяющей особое внимание глиомам.

Клиника Acıbadem Altunizade была основана в 2017 году и на сегодняшний день является новейшим медицинским учреждением ведущего частного поставщика медицинских услуг в Турции и сети клиник Acibadem.

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