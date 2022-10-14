Фейк: ВИЧ-инфицированные столкнулись с нехваткой важного лекарства | 360°

Здоровье 14 октября 2022, 15:31 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Фейк: ВИЧ-инфицированные столкнулись с нехваткой важного лекарства Минздрав опроверг сообщения о нехватке противовирусного средства «Тивикай» для больных ВИЧ РИА «Новости»

Читать 360tv в

СМИ сообщили, что в этом году в России якобы наблюдается нехватка одного из самых важных лекарств для ВИЧ-больных — «Тивикай». «360» выяснил подробности и объясняет, почему это фейк.

Реклама

Фейк

В 2022 году россияне, борющиеся с ВИЧ-инфекцией, столкнулись с дефицитом противовирусного средства «Тивикай» британской компании GlaxoSmithKline, сообщили СМИ. По их данным, пациентов стали переводить на другие лекарства, в том числе отечественного производства, однако в итоге больные страдают от побочных эффектов.

Правда

Дефицита препаратов в России нет. В частности, Министерство здравоохранения Башкирии уже опровергло сообщения о нехватке лекарства «Долутегравир» для ВИЧ-инфицированных бренда «Тивикай».

Пресс-секретарь ведомства Софья Алешина рассказала «Ъ-Уфа», что в республику «Долутегравир» поступает согласно графику. Запасов хватит на полгода, никто из пациентов не жаловался на отсутствие препарата.

Как подчеркнули в Минздраве, в 2022-м и в последующие два года на финансирование антиретровирусной терапии направят 31,7 миллиарда рублей. «На текущий момент бюджетные ассигнования, предусмотренные на указанные цели, законтрактованы в полном объеме», — уточнили в министерстве.

Кроме того, перебоев с лекарствами, такими как «Тивикай», в России не будет, поскольку в стране с 2019 года налажено их производство на базе трех фармкомпаний.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

0 0 0 0 0 0