Здоровье 05 июля 2023, 14:34 Фейк: вакцина от COVID-19 убила 13 миллионов человек Заявление доктора Ранкура о смерти 13 млн человек из-за вакцины от ковида оказалось фейком РИА «Новости»

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Новые слухи об опасности вакцины против коронавируса появились в интернете. Пользователи соцсетей начали распространять заявление доктора Дэниса Ранкура о том, что прививка против COVID-19 якобы убила 13 миллионов человек.

Фейк

«В западных странах мы подсчитали, что средний уровень смертности для всех возрастов составляет одна смерть на каждые две тысячи инъекций, увеличиваясь экспоненциально с возрастом. По нашим оценкам, вакцина убила 13 миллионов человек во всем мире», — сказал доктор Ранкур, цитата которого появилась в соцсети «ВКонтакте».

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Надо заметить, что Ранкур не является доктором медицины. Раньше он был

Нужно еще знать и то, что Ранкур заработал себе дурную славу в академическом сообществе. Его уволили из университета за нарушение правил преподавательской деятельности. Также его имя появлялось в СМИ в связи с одиозными заявлениями по разным темам. Например, он отрицает глобальное потепление.

Известно, что Ранкур во время пандемии был противником самых разных мер индивидуальной защиты и профилактики от COVID-19. По его мнению, вирус не так опасен, как принято считать.

В целом идея о том, что вакцианция стала причиной смерти 13 миллионов человек, не выдерживает критики. Сейчас нет данных о том, сколько людей скончались именно из-за реакции на вакцину, а не из-за болезней в момент введения препарата.

Правда

Однако есть сведения о смертности после вакцинации в ЕС. Европейское агентство по лекарственным средствам заявляло, что по состоянию на 31 марта 2023 года в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) скончались 11 823 человека. По мнению экспертов, такой исход закономерен, учитывая время с начала пандемии. При этом подчеркивается, что летальные случаи необязательно вызваны именно вакцинацией.

Великобритания зафиксировала 59 летальных случаев после вакцинации от COVID-19. При этом лишь в 51 случае смерть наступила в результате реакции на прививку.

Всего в мире за 2002 год умерли 67,1 миллиона человек. Заявленные доктором Ранкуром 13 миллионов — это пятая часть всех летальных исходов в мире за 12 месяцев. Если бы вакцинация была столь опасна, то такие сведения было бы невозможно скрывать и игнорировать.

Таким образом, данные о том, что вакцина против COVID-19 убила 13 миллионов человек, недостоверны. Доктор Ранкур не является экспертом в медицине, его оценки некомпетентные. Статистика смертности по странам также не подтверждает подобной информации.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.