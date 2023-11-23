Здоровье 23 ноября 2023, 14:19 Фейк: в Подмосковье и Брянской области выявили случаи ОРВИ нового вида Роспотребнадзор: новых видов ОРВИ в Брянской и Московской областях нет РИА «Новости»

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В Сети распространили информацию о случаях простудной инфекции нового вида, которые якобы выявили в Брянской и Московской областях. В Роспотребназдоре опровергли эти данные и указали на сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.

Фейк

В новостных агрегаторах Брянской области начали распространять сведения о первых случаях странного заболевания, которые якобы выявили в данной области, а также в других городах, включая Москву. Продолжительность простудной инфекции, писали в СМИ, может достигать нескольких месяцев.

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Сопровождает заболевание, отмечали в публикации, повышенная температура, у человека начинается кашель, он испытывает общую слабость. Результаты тестов на коронавирус и грипп при этом оказываются отрицательными. Обычно температура у заболевшего поднимается до 37,5, а его состояние напоминает ощущения после тяжелого физического труда.

В материале уверяли, что ни врачам, ни ученым пока не удалось определить природу этого загадочного заболевания. Специалисты якобы продолжили исследования.

Правда

В управлении Роспотребнадзора по Брянской области опровергли сведения о выявлении в регионе случаев простудной инфекции нового вида с длительным течением и кашлем.

Начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления ведомства Григорий Цыганков в беседе с РИА «Новости» обратил внимание, что в области не фиксировали случаи простудной инфекции, о которой говорили в СМИ.

«Новых заболеваний, по данным нашей региональной структуры — управления Роспотребнадзора — не выявляли», — подчеркнул он.

Цыганков добавил, что специалисты наблюдают сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями вирусной этиологии. Подобные ОРВИ, по его словам, при отсутствии лечения и надлежащей диагностики действительно могут вызывать осложнения в виде бронхитов, пневмоний и прочих заболеваний, требующих терапии.

«О каких там фантастических ужасах пишут, мы не знаем», — заключил Цыганков.

Таким образом, информация о том, что в Брянской и Московской областях выявили случаи простудной инфекции нового вида, недостоверна. Роспотребнадзор по Брянской области выпустил опровержение этих данных и сообщил, что новых заболеваний в регионах не выявляли.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.