Здоровье 12 сентября 2023, 16:51 Фейк: в парацетамоле содержится смертельный вирус Мачупо Unsplash

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В соцсетях появились слухи о том, что в таблетках парацетамола — анальгетика и антипиретика, оказывающего жаропонижающее действие, — присутствует особо опасный вирус Мачупо. «360» выяснил, почему это неправда.

Фейк

Пользователи соцсети «Одноклассники» распространили призывы не принимать парацетамол с гравировкой «Р / 500», так как «врачи говорят, что в нем содержится Мачупо-вирус, который считается одним из самых опасных вирусов в мире».

Правда

Слухи о «зараженном» парацетамоле курсируют по соцсетям с 2017 года. Аналогичные фейки появлялись в испано- и португалоязычном сегменте интернета. В 2021-м ложную информацию распространяли сторонники заговора золотого миллиарда, связанного с идеей «мирового правительства» сознательно сократить численность населения Земли до одного миллиарда.

На самом деле в таблетированном, сухом виде вирус Мачупо не способен распространяться, объяснил Андерсон Брито, исследователь вычислительной биологии из Имперского колледжа Лондона. Это связано с тем, что семейство аренавирусов, к которому принадлежит Мапучо, размножается только во влажной среде.

«Чтобы воспроизвести вирус Мапучо в лаборатории, необходимо заразить жидкие вещества или найти способ их увлажнения, поскольку таблетки парацетамола сухие», — добавил ученый.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.