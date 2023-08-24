Здоровье 24 августа 2023, 13:09 Фейк: с российского рынка пропадет лекарство от гепатита С «Зепатир», у которого нет аналогов Сообщения о скором прекращении поставок «Зепатира» в Россию оказались фейком Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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В Сети появились сообщения о том, что американская компания MSD вскоре прекратит поставки в Россию препарата против гепатита С «Зепатир». «360» проверил эти данные.

Фейк

Лекарство «Зепатир» является одним из самых востребованных препаратов от заболевания печени. На это средство российские власти ежегодно тратили более миллиарда рублей. Утверждается, что аналогов препарата в РФ нет. В Сети появилась информация о том, что «Зепатир» исчезнет с российского рынка.

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Правда

Действительно, данные о прекращении поставок лекарства верны, но они завершатся только в 2025 году. Российская компания «Р-Фарм» имеет достаточный запас «Зепатира», поставляет препарат по всем текущим контрактам и планирует поставки в объеме, достаточном для покрытия потребности отечественной системы здравоохранения до 2025 года, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

По его словам, в РФ зарегистрированы все имеющиеся в мире лекарства для лечения гепатита С. Они доступны, и перебоев с поставками не наблюдается. Говорить о том, что в России нет аналогов «Зепатира», нельзя.

Кроме того, этот препарат — один из семи или восьми вариантов лекарств для терапии, рассказала порталу BFM.RU инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник. Глава Минздрава России Михаил Мурашко подчеркнул, что 13 компаний в РФ уже получили разрешение на проведение клинических исследований лекарств против гепатита С.

Информация о том, что с рынка очень скоро пропадет препарат против гепатита С «Зепатир» и аналогов ему нет, — фейк.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.