Здоровье 16 мая 2023, 18:38 Фейк: прививки от кори, краснухи и паротита спровоцировали развитие аутизма Сообщения о развитии аутизма после прививок от кори, краснухи и паротита оказались фейком РИА «Новости»

Читать 360tv в

В социальных сетях распространили недостоверную информацию о том, что вакцинация детей от кори якобы может привести к развитию аутизма или расстройствам аутистического спектра (РАС). В интернете оказалось множество историй родителей, которые связали заболевания своих детей с прививками в целом и с отдельными компонентами, содержащимися в препаратах.

Фейк

В группе «Предназначение быть мамой» во «ВКонтакте» опубликовали рассказ одной из родительниц, которая связала развитие ДЦП и аутизма с прививками в детском возрасте. По ее мнению, соли ртути, которые являются консервантом, провоцируют блокировку речевых центров, центров коммуникации и социализации, что в итоге пагубно сказывается на организме.

Реклама

В комментариях к публикации Telegram-канала «Общественный уполномоченный по защите семьи (ОУЗС)» написали, что поставленные грудничку прививки якобы замедляют развитие детского иммунитета. По мнению пользовательницы Сети, вакцинация способна развивать различные заболевания, включая аутизм.

Правда

Медики со всего мира опровергают связь между вакцинацией и РАС. Например, в Минздраве Израиля опубликовали результаты четырех исследований. Специалисты доказали, что прививка от кори на самом деле не вызывает развитие аутизма.

Бывший британский врач Эндрю Уэйкфилд, популяризовавший идею зависимости РАС от вакцинации, опубликовал псевдонаучную статью на эту тему в журнале The Lancet в 1998 году. В 2010-м материал отозвали — в результате проверки данных выяснилось, что Уэйкфилд проводил исследования неверно. Ученый пытался доказать связь между аутизмом с прививками от кори, краснухи и паротита, но его быстро вывели на чистую воду. Незадолго до публикации британец запатентовал свой препарат от кори, а «расследованием» планировал увеличить продажи собственного лекарства.

Медики до сих пор не исследовали причины развития аутизма до конца. Несмотря на это, уже сейчас есть общее понимание: главную роль в развитии заболевания играет генетический фактор. Также на состоянии здоровья может сказаться и возраст родителей.

Из этих фактов следует, что появившиеся в Сети сообщения о связи вакцины с аутизмом недостоверны.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.