Здоровье 06 декабря 2022, 14:02 Фейк: поликлиники и больницы Москвы перегружены из-за пациентов с гриппом Депздрав Москвы опроверг сообщения СМИ о перегруженности медучреждений РИА «Новости»

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В СМИ появилась недостоверная информация о том, что столичные медучреждения перегружены из-за роста заболеваемости гриппом. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

В Москве наблюдается рост числа пациентов с гриппом, сообщили СМИ и Telegram-каналы.

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«Инфекционки забиты пациентами, поликлиники еле вывозят, скорые работают на пределе», — утверждают авторы постов.

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Правда

Информация о проблемах в работе московских медицинских служб из-за распространения вируса гриппа не соответствует действительности, сообщил ТАСС со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

«Все городские медорганизации как амбулаторного, так и стационарного уровня обеспечены необходимыми ресурсами для оказания помощи заболевшим», — уточнили в пресс-службе.

В депздраве отметили, что коечного фонда достаточно для обеспечения и взрослого, и детского населения. Не наблюдается нехватки персонала, нет и перегруженности амбулаторного звена. Нагрузка соответствует сезонному подъему заболеваемости, и ее нельзя назвать пиковой.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.