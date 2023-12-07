Здоровье 07 декабря 2023, 16:14 Фейк: эпидемия микоплазменной инфекции среди детей началась в России Несколько выявленных случай микоплазменной инфекции в России выдали за эпидемию РИА «Новости»

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Сообщение о скрываемой властями эпидемии микоплазменной инфекции среди российских детей разошлось по социальным сетям. Но, по официальным данным, речь идет всего о нескольких выявленных случаях, а принятые Роспотребнадзором меры не дали заболеванию распространиться.

Фейк

В России началась эпидемия микоплазменной инфекции, которую власти тщательно скрывают. Больницы переполнены детьми с пневмонией, которая не поддается лечению антибиотиками. Такие сообщения начали появляться в социальных сетях.

Правда

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первый случай микоплазменной инфекции выявили в сентябре. Принятые ведомством меры остановили дальнейшее распространение возбудителя и к середине ноября количество массовых заражений свели к нулю.

Попова отметила, что сейчас в России наблюдаются только единичные случаи заболевания. Она подчеркнула, что все принятые меры показали свою эффективность и их продолжат применять в дальнейшем. Ужесточения ограничений вводить на сегодняшний день не требуется.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал микоплазменную инфекцию излечимой и подчеркнул, что запаса лекарств достаточно.

«Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция. Диагностика, течение болезни и клиника понятны» — заявил он.

Никакой эпидемии микоплазменной инфекции в России сейчас нет. Количество зараженных пациентов не позволяет говорить о переполненности больниц. Кроме того, за рубежом, не увидели изменений в клинической картине зараженных и появления более тяжелых форм.

Таким образом, информация о том, что в России началась эпидемия микоплазменной инфекции, которую власти скрывают и что больницы переполнены детьми с пневмонией, устойчивой к антибиотикам, недостоверна. В России отмечены единичные заболевания данной инфекцией, Роспотребнадзор и Минздрав держат ситуацию под контролем.

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