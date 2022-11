Фейк: ВЭФ признался, что COVID-19 был испытанием на социальную ответственность | 360°

Здоровье 03 ноября 2022, 17:23 Фейк: ВЭФ признался, что COVID-19 был испытанием на социальную ответственность Unsplash

В соцсетях распространяют фейк о том, что пандемия коронавируса была тестом на социальную ответственность, чтобы сделать из человечества «послушное стадо». «360» выяснил подробности.

Фейк

В одной из групп во «ВКонтакте» опубликовали пост, согласно которому организация «Всемирный экономический форум» в статье на своем сайте призналась, что COVID-19 был «испытанием на социальную ответственность» и посвящена изменению климата.

«Огромное количество невообразимых ограничений для общественного здоровья приняли миллиарды граждан по всему миру. Во всем мире было множество примеров соблюдения социальной дистанции, ношения масок, массовых вакцинаций и принятия приложений для отслеживания контактов в целях общественного здравоохранения, которые продемонстрировали суть индивидуальной социальной ответственности», — говорится в материале.

Авторы фейка сделали вывод, будто коронавирус использовали, чтобы превратить людей в «послушное стадо».

Правда

На самом деле здесь использовали примитивный прием вырывания мысли из контекста. Если прочитать полный текст статьи на портале ВЭФ, то понятно, что речь там о другом. Она называется «My Carbon»: An approach for inclusive and sustainable cities. («Мой углерод»: подход к инклюзивным и устойчивым городам).

Согласно материалу, огромный вклад в ограничение выбросов могла бы внести персональная ответственность жителей городов, на которые приходится до 75% всех выбросов углерода. И пандемия COVID-19 на примере разных стран как раз показала, насколько хорошо и долго люди могут соблюдать разного рода и уровня ограничения. Этот опыт может помочь организовать систему персональной ответственности за углеродные выбросы на индивидуальном уровне.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.