Здоровье 05 июня 2023, 18:45 Фейк: больной раком российской школьнице отказали в выдаче важного лекарства Нижегородский Минздрав: онкобольная школьница получила лекарство для своего возраста РИА «Новости»

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Журналисты из Нижегородской области сообщили, что Минздрав региона отказал в выдаче жизненно важного лекарства 13-летней школьнице с онкологическим заболеванием. Но препарат, о котором идет речь, начинают выдавать по достижении 18 лет. Для растущего организма последствия могут оказаться страшнее заболевания.

Фейк

Минздрав Нижегородской области отказался выдать тринадцатилетней девочке, больной раком, препарат, который может сохранить ее жизнь. Причиной чиновники назвали недостаточный возраст пациентки, так как она младше 18 лет.

Правда

Школьницу с онкологическим заболеванием забрали в эндокринологическое отделение для планового осмотра и подбора новой терапии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Нижегородской области и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Он пояснил, что девочка под наблюдением врачей начнет переход на новое лекарство, которое предназначено для ее возраста.

«Производители лекарств гарантируют эффект и безопасность своих препаратов только для тех возрастов, на которых препарат исследовали. То есть если в клинических исследованиях препарат не проверялся на детях, то в инструкции по применению так и пишется, что препарат назначается с 18 лет», — пояснил министр.

Мелик-Гусейнов добавил, что бывают исключения, когда препараты детям и подросткам назначают после проведения консилиума и по заключения нескольких специалистов. Но риск от таких решений может превысить пользу для пациента. Поэтому назначение происходит не в каждом случае.

Последствия

На сообщения СМИ обратил внимание председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку по обеспечению школьницы жизненно важными лекарствами. Собственную проверку для оценки выполнения законов об охране здоровья детей начала региональная прокуратура.

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