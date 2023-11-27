Здоровье 27 ноября 2023, 15:34 Фейк: больницы Донбасса переоборудовали в военные госпитали Нехватка медиков для оказания помощи гражданским в Донбассе оказалась фейком Christoph Soeder/dpa

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Информация о переоборудовании большинства больниц в Донецкой и Луганской народных республиках в военные госпитали оказалась недостоверной. Медики продолжили обслуживать гражданское население.

Фейк

В проукраинских СМИ распространили информацию о том, что якобы в ДНР и ЛНР большинство больниц переоборудовали в военные госпитали, а из-за наплыва раненых солдат медики не оказывают помощь местным жителям.

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Правда

На самом деле в систему здравоохранения новых регионов вложат более двух миллиардов рублей. Эти средства пойдут на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, переоснащение онкологических стационаров и диспансеров, проведение расширенного неонатального скрининга, обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска на диспансерном наблюдении. Часть финансирования направят на обеспечение лекарствами людей, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, пациентов после аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием и катетерной абляции. То есть на программы, которые реализуются по всей России.

Впервые за много лет в Донбассе провели диспансеризацию. На первом этапе в ней задействовали 46 медицинских организаций, всего к программе подключат 92 учреждения. Комплексное обследование прошли более 42% от запланированного количества жителей ДНР и почти 189 тысяч жителей ЛНР. Об этом сообщили исполняющая обязанности заместителя председателя правительства ДНР Лариса Толстыкина и министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

РИА «Новости»

Жители Херсонской области до вступления в российское гражданство смогли получить лекарства и медицинские изделия за счет регионального бюджета. Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат заявил, что стационарную помощь тоже оказали безвозмездно. В регионе заработали 16 государственных аптек с ассортиментом до 1200 наименований.

Многие медицинские учреждения в новых регионах пострадали от обстрелов украинской артиллерии. Началось их восстановление. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что в Донбассе отремонтировали и возвели 98 медицинских объектов, до конца года их количество увеличится еще на 136.

В Донецке откроют новый перинатальный центр, возродят станцию переливания крови, больницу интенсивного лечения и поликлинику. В Волновахе восстановили семь корпусов городской больницы, первый из них мощностью обслуживания до 600 человек в сутки. Кроме того, помощь мирным жителям оказали военные врачи.

Таким образом информация о том, что система здравоохранения в ДНР и ЛНР перегружена военными, а мирным жителям не уделили внимание, недостоверна.

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