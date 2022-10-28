Фейк: беспроводные наушники вызывают рак | 360°

Здоровье 28 октября 2022, 18:29 Фейк: беспроводные наушники вызывают рак Pixabay

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В соцсетях распространяется старый фейк о том, что беспроводные наушники провоцируют развитие рака. «360» выяснил подробности.

Фейк

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Ученые предупредили об опасности беспроводных наушников, так как они способствуют возникновению рака, «неврологических и других рисков для здоровья», сообщили в одной из групп во «ВКонтакте».

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«Беспроводные устройства и другие носимые приборы, в том числе разработанные для медицинских целей, часто подвергают пользователей воздействию высоких уровней биологически вредных электромагнитных полей (ЭМП). Тем не менее их продолжают разрабатывать и продвигать для мониторинга здоровья, несмотря на то, что исследования доказали, что большинство из них не являются точными», — говорится в посте.

Правда

Информацию о якобы вреде беспроводных наушников опровергали неоднократно. В 2015 году 247 ученых из 42 стран подписали обращение к Всемирной организации здравоохранения и ООН, в котором предупреждали о потенциальной опасности беспроводных технологий, использующих электромагнитные поля.

По их мнению, размещение таких устройств прямо в ушном канале, в считаных сантиметрах от головного мозга, подвергает его воздействию довольно высокого уровня излучения в радиодиапазоне.

Однако эксперты подчеркивают, что петиция не затрагивает технологию Bluetooth и не имеет никакого отношения к популярным сегодня беспроводным наушникам. В документе ни то, ни другое не упоминается, а о раке говорится лишь с точки зрения недоказанной, но потенциально существующей угрозы.

Согласно результатам исследований, электромагнитное излучение, испускаемое Bluetooth-устройствами, оказалось на столь низком уровне, что потенциальный риск ограничен только случаями, когда человек долго находится в непосредственном контакте с «излучателем».

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.