Эксклюзив 22 марта 2023, 13:50 Фактически интоксикация. Врач объяснил, мог ли недосып отправить в обморок спикера Соловьева Терапевт Водовозов объяснил, мог ли Карнеев упасть в обморок у Соловьева из-за недосыпа freepik

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Руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, который упал в обморок в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», пояснил, что просто не выспался накануне. Потеря сознания из-за недосыпа вполне возможна, подтвердил «360» медицинский блогер, врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

Он отметил, что сон — необходимая составляющая жизни человека, и человек, у которого нет проблем со сном, проводит в нем минимум треть жизни.

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«Во время сна происходит несколько критически важных процессов, в том числе, скажем так, „уборка мусора“ в нейронах. Когда мы бодрствуем, там накапливаются разнообразные метаболиты, в том числе не сильно полезные. Если человек не спит, со временем уровень этих метаболитов и прочих отходов жизнедеятельности в нейронах становится настолько высоким, что мы, по сути, испытываем интоксикацию», — объяснил эксперт.

Это проявляется по-разному: могут появиться проблемы с восприятием окружающей действительности, галлюцинации — слуховые и даже зрительные. А в некоторых случаях можно и упасть в обморок, хотя «надо, конечно, очень сильно постараться».

«Это может случиться внезапно. Единственное, что вы можете почувствовать перед обмороком, это тонкий свист в ушах. А скорее всего, просто резко потемнеет в глазах и вы очнетесь уже на земле. А можно и упасть откуда-то с высоты и удариться обо что-то», — добавил Алексей Водовозов.

Он посоветовал: если не выспались и плохо себя чувствуете — сердце бьется слишком быстро, в голове шум, головная боль, головокружение, — лучше повременить с выходом из дома, дела могут немного подождать.

«В конце концов, здоровье у нас одно-единственное и ты сам у себя один-единственный. Здоровье должно стоять даже первее всех первых мест», — резюмировал врач.