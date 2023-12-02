Эксклюзив 02 декабря 2023, 17:55 «Это не шутка». Врач объяснил, почему мужчины «умирают» при температуре 37,7 Врач Кондрахин: организм мужчин хуже переносит температуру, поэтому им так плохо Freepik

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Та самая «смертельная» температура у мужчин (когда она едва превышает отметку в 37 градусов) действительно существует. Кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин рассказал «360», что представители сильного пола крайне уязвимы перед обычной простудой. И если мужчина жалуется, что ни на что не способен при невысокой температуре, то не врет.

«Нужно верить. Действительно, мужской организм устроен совсем иначе, чем женский. Физиология разная: женский организм изначально продуман таким образом, чтобы сохранить потомство, и для него перепады температуры, потеря каких-либо микроэлементов, в частности железа, проходят более спокойно», — заявил врач.

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Плюс ко всему для женщин привычна потеря крови, а для мужчины это катастрофа. Как подчеркнул медик, способность адаптации организма к различным условиям у противоположных полов разная.

Правильно, говорят что 37,7 для мужчины — смерти подобно. Андрей Кондрахин кандидат медицинских наук, терапевт

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Все дело в эволюции

Каждый плод на этапе зарождения изначально «женский», заявил Кондрахин. Затем внутриутробно идет развитие либо по женскому, либо по мужскому типу.

«Мужской тип — это как бы последняя эволюционная история», — сказал собеседник «360».

Врач пояснил, что в процессе эволюции у организмов появляются новые особенности или способности, но какие-то теряются. То же самое и с приспосабливаемостью мужского организма — она от части утратилась.

«Основной женский гормон — эстроген. Он позволяет вырабатывать эластичность сосудов <…> переносить женщине повышение давления. Мужчины — они более угловатые. В том плане, что тестостерон — [мужской] гормон — направлен на движение вперед. И мужской организм очень чувствителен к различным перепадам», — пояснил терапевт.

Либо ты, либо тебя

Кондрахин добавил, что мужчина эволюционно — охотник, и ему важно не стать жертвой. Тестостерон помогает крови быстрее сворачиваться, чтобы, например, добытчик не погиб от ран. Но есть и неприятные последствия: гормон приводит к образованию тромбов.

«Когда высокая температура, у крови как бы нарушается текучесть, она становится более плотной за счет того, что и вода испаряется, и кровь нагревается, движение ухудшается. Это непростая история для мужчины, потому что организм практически готовится к каким-то влияниям извне», — подчеркнул кардиолог.

Мужские сосуды более плотные, это нужно для того, чтобы их тяжелее было повредить, когда тот самый охотник в опасности. И весь эволюционный каскад привел к тому, что гомеостаз — внутреннее состояние организма человека — у мужчины имеет «более жесткие условия». У женщин этот предел шире.

У женщины физиология совершенно другая — это рождение ребенка, ухаживание за ним. Женщина может дольше голодать, потому что тут такая ситуация: мужчина ушел на охоту, надо ждать, когда придет. Это все выработало в женском организме адаптацию. А мужчина — он идет на войну, может погибнуть. Он может либо завалить мамонта, либо мамонт его завалит. Андрей Кондрахин

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Гендерные болезни

Терапевт Кондрахин рассказал, что представители обоих полов тяжелее переносят разные заболевания.

«Для мужчин [характерна] гипертоническая болезнь — инфаркт, для женщин, наоборот, гипотоническая болезнь. Но если гипертоническая (у женщин — прим. ред.), то у них обычно развивается инсульт, в отличие от мужского инфаркта. Тромбозы больше для мужчин характерны. Это обусловлено тем, что женщина чаще теряет кровь, организм приспособлен. Для мужчины тромбоз — смертельно опасен, организм тромбы выделяет очень быстро, потому что надо кровь остановить», — пояснил врач.

Для мужчин опасны нарушения ритма сердца, все, что связано с активностью, высоким давлением, повышением тонуса, спазмами сосудов. Например, мужчины чаще сталкиваются с язвами и другими болезнями желудка, а женщины — с желчнокаменной и заболеваниями соединительных тканей.

Инфекционными заболеваниями все разражаются одинаково, тут вариантов нет. Но женский организм переносит их легче при тех же самых показаниях, что у мужчины.

«Это не шутка и не юмор, а правда», — подытожил специалист.