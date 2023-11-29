Эксклюзив 29 ноября 2023, 03:44 «Это диверсия». Нарколог объяснил, зачем в мороженое добавляют алкоголь Нарколог Шуров: алкоголь в мороженое добавляют в диверсионных целях Freepik

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Минфин предложил ограничить предельное содержание этилового спирта в мороженом и десертах. Сейчас норма составляет 7-10%, в ведомстве считают, что ее нужно понизить до 1,2%. В ведомстве объяснили важность этой меры тем, что сейчас алкогольное мороженое «может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений». Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров в беседе с «360» согласился с предложением Минфина и заявил, что мороженое и без алкоголя дает достаточный уровень эйфории. Сейчас алкогольное мороженое продается без ограничений, в том числе и детям, что по мнению нарколога, абсолютно неприемлемо.

Далее — прямая речь.

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Формируется привыкание

Снижать содержание этилового спирта однозначно надо. Восемь — это уже очень хороший градус получается. На ребенка алкоголь действует в расчете на массу тела, как и у любого [человека]. У детей она маленькая, и легко может случиться передозировка. Вот так вот хитренько формируется привыкание к эффекту, даже незаметно. Или представьте, человек на ходу съел мороженое, сел за руль — какие для него могут быть последствия, если он попадет в поле зрения сотрудников ГИБДД?

Конечно, надо с этим бороться. Совершенно необъяснимо, зачем алкоголь нужен в мороженом, по сути в детском лакомстве. Какая связь? Мороженое и так за счет жира и сахара дает нормальный уровень эйфории. Туда пихать алкоголь можно только с какими-то диверсионными целями, поэтому однозначно — 8% это очень много. Даже 1% — непонятно, для чего он там нужен. Для запаха?

Провоцировать детей нельзя

Не думаю, что алкогольное мороженое — это большая доля рынка. Но у нас постоянно что-то случается: то конфеты с никотином для детей, еще что-то. Я это рассматриваю как диверсию. Нельзя, нельзя детей провоцировать, чтобы это было в доступе. Без вариантов. Если взрослому нужно, он добудет алкоголь. Детям алкоголь у нас строго запрещен и, соответственно, никакого искушения [не должно быть], тем более это не регламентируется. Что, там будут паспорт на мороженое требовать? Это смешно.